Более 15 тысяч кедров посадили волонтеры в Тимирязевском лесничестве

500 волонтеров посадили более 15 тысяч кедров в Тимирязевском лесничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации. Деревья высаживали в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».
Акция прошла в субботу, 18 мая. Накануне посадок специалисты подготовили более пяти гектаров земли: измельчили древесину, пни и кустарники, расчистив территорию.
Участники акции не только садили кедры, но и соревновались в фотоконкурсе #Моедерево70. Победители получили полезные и сладкие призы, а кончилось мероприятие обедом на полевой кухне и праздничным концертом студентов Томского лесотехнического техникума.
Мероприятия в рамках «Всероссийского дня посадки леса» продолжатся в Томской области до 25 мая и будут проходить в Колпашеве, Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдетском, Чаинском и Томском районах.