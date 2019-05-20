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20 мая,
2019
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Более 15 тысяч кедров посадили волонтеры в Тимирязевском лесничестве

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

500 волонтеров посадили более 15 тысяч кедров в Тимирязевском лесничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации. Деревья высаживали в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».

Более 15 тысяч кедров посадили волонтеры в Тимирязевском лесничестве
Фото: администрация Томской области

Акция прошла в субботу, 18 мая. Накануне посадок специалисты подготовили более пяти гектаров земли: измельчили древесину, пни и кустарники, расчистив территорию. 

Восстановление и сохранение припоселковых кедровников — одна из важнейших задач регионального лесовосстановления: кедровник для Томской области — народное дело и будущее наших детей и внуков, — приветствовал участников «Всероссийского дня посадки леса» замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Администрация Томской области
Администрация Томской области
Администрация Томской области
Администрация Томской области
Администрация Томской области
Администрация Томской области

Участники акции не только садили кедры, но и соревновались в фотоконкурсе #Моедерево70. Победители получили полезные и сладкие призы, а кончилось мероприятие обедом на полевой кухне и праздничным концертом студентов Томского лесотехнического техникума.


Мероприятия в рамках «Всероссийского дня посадки леса» продолжатся в Томской области до 25 мая и будут проходить в Колпашеве, Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдетском, Чаинском и Томском районах.  

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