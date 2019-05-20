Более 15 тысяч кедров посадили волонтеры в Тимирязевском лесничестве

500 волонтеров посадили более 15 тысяч кедров в Тимирязевском лесничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации. Деревья высаживали в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».

Акция прошла в субботу, 18 мая. Накануне посадок специалисты подготовили более пяти гектаров земли: измельчили древесину, пни и кустарники, расчистив территорию.

Восстановление и сохранение припоселковых кедровников — одна из важнейших задач регионального лесовосстановления: кедровник для Томской области — народное дело и будущее наших детей и внуков, — приветствовал участников «Всероссийского дня посадки леса» замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Участники акции не только садили кедры, но и соревновались в фотоконкурсе #Моедерево70. Победители получили полезные и сладкие призы, а кончилось мероприятие обедом на полевой кухне и праздничным концертом студентов Томского лесотехнического техникума.





Мероприятия в рамках «Всероссийского дня посадки леса» продолжатся в Томской области до 25 мая и будут проходить в Колпашеве, Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдетском, Чаинском и Томском районах.