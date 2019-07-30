Более 140 домов останутся без света в Томске 30 июля

Завтра, 30 июля, «Горсети» проведет плановый ремонт оборудования. Как сообщается на сайте компании, без электричества на время работ останутся более 140 домов.

С 8 до 17 часов обесточат дома по адреса ул.Пушкина, 4-6, 8/1, 8а, 10, ул. Пушкина, 27-г, 27-ж, 27/1, 27д, 27е, 27з, 27л и ул. Читинская, 1 стр. 11.

С 9 до 14 часов без электричества останутся жители домов по ул. Октябрьский взов, 8-10, ул. Бакунина, 26, ул. Кузнечный взвоз 1-5, 3/1 и ул. Пушкина, 2, 6-8, 8-а, 8/1, 8/2, 10-12, 10-а, 10/2.





С 9 до 16:30 часов свет отключат по адресам пер. Урожайный, 4, пер. Шегарский, 85, ул. Шевченко, 49, 49ж, пр. Ленина, 1, 1-в, 1/3, ул. Нахимова 2, 4-а и ул. Савиных 13-15.





С 9 до 17 часов будут обесточены дома по адресам у. Батенькова, 10-12, 10/1, пер. Комсомольский, 1-3, 2-6, 2а, 6а, 6б, пер. Кононова, 1-9, 2, 6-12, 6а, 8/1, 9/1, 11-13, 11а, 15/1, 15/2, 17, 17/1 и ул. Потанина, 36-70.





С 9 до 21 часа отключат электричество в домах по ул. Витимская, 29-37, 40-50, ул Ново-Деповская, 1-7, 1а, 2-18, 7а, 18а пре. Ново-Чулымский, 3-7, 4-10, 6а, 11-13.





Кроме того, с 29 июля до 29 августа без электричества останутся 15 домов в поселке Просторном.