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10 декабря,
2019
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Более 13 тысяч литров крови сдали томские доноры за 2019 год

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

13240 литров крови сдали доноры Томской области за 2019 год. Это на 650 литров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Более 13 тысяч литров крови сдали томские доноры за 2019 год

Томичи сдавали кровь в региональном центре крови, в отделениях районных и городских больниц области и Федеральном сибирском научно-клиническом центре. Также доноры участвовали в выездных акциях регионального центра крови в вузах, техникумах и на предприятиях.


«В сдаче крови приняли участие 9 972 жителя региона, при этом впервые донорами стали 2 694 человек», — отметил главврач регионального центра крови Сергей Дегтярев. 


Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, без противопоказаний к донорству, весом от 50 кг и более и ростом выше 150 см.  В Томской области проживает 4 215 почетных доноров. Они имеют право на получение мер социальной поддержки, в том числе на ежегодную денежную выплату.

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