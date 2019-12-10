Более 13 тысяч литров крови сдали томские доноры за 2019 год

13240 литров крови сдали доноры Томской области за 2019 год. Это на 650 литров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томичи сдавали кровь в региональном центре крови, в отделениях районных и городских больниц области и Федеральном сибирском научно-клиническом центре. Также доноры участвовали в выездных акциях регионального центра крови в вузах, техникумах и на предприятиях.





«В сдаче крови приняли участие 9 972 жителя региона, при этом впервые донорами стали 2 694 человек», — отметил главврач регионального центра крови Сергей Дегтярев.







Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, без противопоказаний к донорству, весом от 50 кг и более и ростом выше 150 см. В Томской области проживает 4 215 почетных доноров. Они имеют право на получение мер социальной поддержки, в том числе на ежегодную денежную выплату.