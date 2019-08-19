Более 100 млн руб. направлено на подготовку школ и детсадов Томска к новому учебному году

Более ста миллионов рублей было направлено из средств местного и областного бюджетов на ремонт школ и дошкольных учреждений Томска. Об этом на заседании комитета городской Думы по социальным вопросам рассказал замглавы департамента образования Максим Савенков.

В общей сложности на мероприятия по подготовке учреждений к новому учебному году у нас направлено более 100 млн рублей, — рассказал Максим Савенков. — Из них практически 75 млн – это средства местного бюджета, 25,5 млн – это средства областного бюджета. Были направлены средства из федерального бюджета – 1,8 млн рублей. На средства из федерального бюджета в рамках программы «Доступная среда» два учреждения получили дополнительное оснащение, улучшили условия для детей с ограниченными возможностями – 1-й детский сад и учреждение дополнительного образования «Факел».

Также он добавил, что из 67 общеобразовательных учреждений комиссия департамента образования осуществила проверку в 63-х. В четырех учреждениях только предстоят проверки.

Школа «Эврика развития» сменила адрес – переехала с переулка Юрточного в новое здание на улице Федоровского, — сказал Максим Савенков. — Сейчас там идет подготовка к новому учебному году. <…> В результате переезда школы «Эврика развития» часть помещений, которые она занимала, перешли в оперативное управление школе № 12, а часть занимает Центр сибирского фольклора.

Он отметил, что школа № 53 находится на комплексном капитальном ремонте, до 1 сентября он должен быть завершен. В настоящий момент ТДСК выполняет работы в школе «Перспектива», где произошло обрушение потолочного покрытия. Также ведутся работы по текущему ремонту в лицее № 8.





На сегодняшний день из 66 дошкольных учреждений комиссией принято 63. И 16 учреждений дополнительного образования также были приняты комиссией.





«В августе в ближайшие дни завершится капитальный ремонт кровли в детском саду № 94. По информации, которую мы получали от департамента капитального строительства, до 26 августа будут завершены работы с водоотведением с территории в детском саду № 5», — добавил Максим Савенков.





По словам Савенкова, в рамках программы «Энергосбережение» до конца августа будет осуществлена замена окон в детском саду № 99. В этом году в Томске появились новые объекты образования: новый корпус детского сада № 3 на улице Береговой, 10, а также новая школа в микрорайоне Зеленые горки на улице Федоровского – «Эврика развития».





Савенков отметил, что в рамках программы «Безопасное детство в безопасном городе» все дошкольные образовательные учреждения были оснащены системами видеонаблюдения. В этом году мероприятия программы были направлены на общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования.





«Установлены либо модернизированы системы видеонаблюдения на 15 объектах общего образования и на 14 объектах дополнительного образования», — рассказал Максим Савенков.





В настоящее время завершаются работы по установке комплекса общей физической подготовки. До 1 сентября такой комплекс откроется у Дворца творчества детей и молодежи. В детско-юношеском центре «Звездочка» – в сентябре.