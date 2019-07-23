«Блогеры на хайпе» и стихи под луной ждут томичей на фесте «Я в ТГУ»
Ежегодный фестиваль «Я в ТГУ» стартует 25 июля в формате opеn air в Университетской роще, сообщает пресс-служба вуза.
Нынешний фестиваль станет шестым по счету и пройдет под слоганом «Это мне подходит / IT SUITS ME». Организаторы отмечают, что при подготовке праздника учли молодежные тенденции, поэтому программа праздника получилась разнообразной.
На большой сцене в Университетской роще с 25 по 31 июля будут проходить ежедневные концерты.
«Она станет площадкой и для танцевальных школ города — они сойдутся в батлах по различным современным танцевальным направлениям. На эту сцену также выйдут томичи, выступающие в жанрах stand up и «импровизация». При этом и вокалисты, и танцоры, и мастера разговорного жанра будут проводить мастер-классы для желающих», — анонсируют организаторы.
В день открытия феста, 25 июля, в 18.00, на большой сцене возле главного корпуса покажут документальный фильм об отборе и подготовке кандидатов в российские космонавты. После показа запланирована скайп-конференция с одним из кандидатов в космонавты.
Во все дни фестиваля на части территории рощи расположатся хэндмейдеры. Они проведут мастер-классы по рисованию в разных техниках и стилях, флористике, сборке роботов. Здесь же будут идти занятия от Сибирского центра дизайна — о молодежной моде в одежде и макияже.
Отдельная площадка фестиваля будет называться «Осознанность» и посвящена проблемам экологии. Здесь же ежедневно будут проходить тренинги по концентрации памяти и внимания.
«Современная молодежь очень ответственная. Ребята обращают внимание на такие проблемы, как защита планеты от мусора. Кроме того, они отличаются свободой перемещения и мультиязычностью. Этим темам будет посвящена отдельная площадка, мы назвали ее «Осознанность». Там будут проходить лекции и мастер-классы, например, по таким темам, как раздельный сбор мусора, или как изучить английский, тратя всего час в день», — отметил директор ЦК ТГУ и организатор феста Игорь Муравьев.
Томские блогеры прочитают серию лекций «Блогер на хайпе» на площадке «Нереальность». Здесь же обсудят темы взаимодействия людей и роботов в быту, работе, виртуальной реальности, онлайн-обучении.
«В дни фестиваля «Я в ТГУ» в Университетской роще соберутся представители сообществ, которые реконструируют сюжеты фантастических произведений литературы, кинофильмов и мультфильмов. Geek-конвенторы из разных томских клубов представят свои коллекции костюмов и аксессуаров в отдельном уютном дворике за старым зданием Научной библиотеки», — говорится в анонсе.
В роще развернется и спортивная площадка, где томские школы представят спортивную акробатику, скалолазание, бег и интерактивный футбол.
Во все дни фестиваля на территории рощи будут работать фуд-корт и фотозоны.
Фестиваль завершится «Ночью абитуриента» 31 июля, университет в этот день не будет закрываться с 20.00 до 23.00.
«Ночь абитуриента» — главное событие фестиваля. В это время можно будет посетить музеи ТГУ, абитуриенты и их родители смогут пообщаться с ректором и деканами, познакомиться с разными факультетами. У факультетов в главном корпусе будут свои интерактивные площадки. Также абитуриенты смогут подать оригиналы документов, необходимых для поступления в университет, это будет последняя возможность для поступающих на очную форму обучения бакалавриата в текущем году. Все, кто принесут оригиналы в эту ночь, получат подарки от университета», — сказала специалист управления нового набора Полина Ефимова.
Также гости фестиваля смогут выйти на сцену и прочитать стихи, в программе — «Маяковский батл». С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте ТГУ.
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