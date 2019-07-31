Блогеры из Новосибирска и Москвы посетили Томск: что они увидели

Блогеры из Новосибирска и Москвы посетили исторические места Томска и оценили туристическую инфраструктуру. Об этом сообщает мэрия.





Городской туристско-информационный центр организовал визит новосибирских блогеров в Томск. Блогеры побывали в музее славянской мифологии и музее истории Томска. Для них провели экскурсию по Томску и показали деревянную архитектуру.





«Они познакомились с объектами деревянного зодчества на центральных улицах Томска, в том числе реставрируемых по программе «Аренда за рубль». В завершение дня гости приняли участие в историческом квесте на историческую тему. Во второй день иногородние гости побывали на Ново-Соборной площади и в Томском государственном университете, а после обеда посетили ряд томских предприятий», — из сообщения мэрии.





«Иногородние гости, которые смогут поделиться на своих информационных ресурсах интересной информацией о нашем городе, – важная часть продвижения Томска за его пределами. План поездки блогеры формировали сами, но мы постарались максимально разнообразить их программу и включить туда как можно больше исторических знаковых мест нашего города», — поделилась советник по туризму городского управления культуры Светлана Козуб.





По словам гостей, основная цель поездки – оценить туристическую составляющую Томска.