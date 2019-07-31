Блогеры из Новосибирска и Москвы посетили Томск: что они увидели
Блогеры из Новосибирска и Москвы посетили исторические места Томска и оценили туристическую инфраструктуру. Об этом сообщает мэрия.
Городской туристско-информационный центр организовал визит новосибирских блогеров в Томск. Блогеры побывали в музее славянской мифологии и музее истории Томска. Для них провели экскурсию по Томску и показали деревянную архитектуру.
«Они познакомились с объектами деревянного зодчества на центральных улицах Томска, в том числе реставрируемых по программе «Аренда за рубль». В завершение дня гости приняли участие в историческом квесте на историческую тему. Во второй день иногородние гости побывали на Ново-Соборной площади и в Томском государственном университете, а после обеда посетили ряд томских предприятий», — из сообщения мэрии.
«Иногородние гости, которые смогут поделиться на своих информационных ресурсах интересной информацией о нашем городе, – важная часть продвижения Томска за его пределами. План поездки блогеры формировали сами, но мы постарались максимально разнообразить их программу и включить туда как можно больше исторических знаковых мест нашего города», — поделилась советник по туризму городского управления культуры Светлана Козуб.
По словам гостей, основная цель поездки – оценить туристическую составляющую Томска.
В первую очередь нас интересовало, насколько комфортно приезжий человек может почувствовать себя в другом городе, тем более таком замечательном, как Томск. Выяснилось, что вся инфраструктура уже готова для того, чтобы принимать сибирского туриста в большом количестве — это самое главное, о чем мы будем рассказывать своим подписчикам», — рассказал один из новосибирских блогеров Всеволод Мокин.
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🌍Наше крутейшее путешествие в Томск из финишд! Айм ин Москоу! Спасибо моей любимой работе @thomasmunzshoes за эту командировку, Комсомольской правде @nskkp за организацию экспедиции и новосибирским блогерам @tranknsk @evashafran @mokin.seva @zlayalenka_sibir за шикарную душевную гостеприимную сибирскую компанию!!! Я вам все расскажу, где были и что видели! Когда посплю и отдохну немного 😂😂😂 хочу сказать сразу. Жизнь блогера нелегка😄 Это ещё та профессия. Но интересно!
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Деревянное зодчество Томска известно давно, и меня, человека, прожившего там 7 лет не удивишь прихотливым кружевом старинной архитектуры - так думал я. Но, когда, благодаря гиду узнаёшь кто и для кого построил дом, что и когда в нем происходило, образ сооружения словно оживает! Ты попадаешь в сказку, и соглашаешься, что Томск и вправду Изумрудный город из книжки! #экспедициякп
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⠀ Томск без деревянного зодчества все равно, что балерина без пачки. Так говорит наш потрясающий гид Юрий Рудницкий. ⠀ Мы на экскурсии по городу, которую проводит для нас @tic_tomsk. Намотали уже пять километров, а наша прогулка ещё в самом разгаре. Слава богу, что я буквально накануне приобрела удобные кожаные мокасины с перфорацией от @thomasmunzshoes. Иначе я бы ноги здесь точно оставила. На первом фото — Российско-Немецкий Дом, ранее жилой дом купца Георгия Голованова. Был построен в 1904 году по проекту архитектора Станислава Хомича. Не уходите далеко — будет продолжение. #ЭкспедицияКП #thomasmunzshoes #расскажимнепроСибирь #нашаСибириада #travel
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