Блогер-пилот раскритиковал состояние взлетной полосы томского аэропорта
Популярный блогер и пилот авиакомпании «Победа» Алексей Кочемасов после посадки самолета в Томске в своем Инстаграм letchiklexa раскритиковал взлетно-посадочную полосу аэропорта и отметил, что властям должно быть стыдно за ее состояние.
«Заходили и садились на RW03 (на полосу с курсом 025 градусов). Полоса ни какими посадочными системами не оборудована (разве что приводные радиостанции), поэтому все по старинке. Пеленг, дальность разворот и по стрелочкам радиокомпаса. Полоса в Томске убита в хлам! (Стыдно товарищи руководители края и города! Что Кемерово, что Томск. Абсолютно непригодна ВПП. Срочно займитесь этим вопросом. Отремонтируйте и доложите! Срок вам — четыре месяца. Выполнять! Конечно, в любом негативе есть свой позитив», — написал пилот на своей странице в соцсети.
Алексей Кочемасов совершил рейс Москва — Томск — Москва в ночь на вторник, 16 июля.
Сейчас Администрацией гражданских аэропортов объявлены торги на определение подрядчика для реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта. Цена контракта, по данным сайта Госзакупок, составляет 2,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе подавали АО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «СУ «ТДСК», заявки отклонили как несоответствующие условиям. Срок окончания торгов продлили до 25 июля.
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