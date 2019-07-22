Блогер-пилот раскритиковал состояние взлетной полосы томского аэропорта

Популярный блогер и пилот авиакомпании «Победа» Алексей Кочемасов после посадки самолета в Томске в своем Инстаграм letchiklexa раскритиковал взлетно-посадочную полосу аэропорта и отметил, что властям должно быть стыдно за ее состояние.





«Заходили и садились на RW03 (на полосу с курсом 025 градусов). Полоса ни какими посадочными системами не оборудована (разве что приводные радиостанции), поэтому все по старинке. Пеленг, дальность разворот и по стрелочкам радиокомпаса. Полоса в Томске убита в хлам! (Стыдно товарищи руководители края и города! Что Кемерово, что Томск. Абсолютно непригодна ВПП. Срочно займитесь этим вопросом. Отремонтируйте и доложите! Срок вам — четыре месяца. Выполнять! Конечно, в любом негативе есть свой позитив», — написал пилот на своей странице в соцсети.