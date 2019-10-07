Блэкаут в Катайге: поселок в Томской области несколько дней живет без света

В редакцию ТВ2 обратились жители поселка Катайга, которые с прошлого четверга живут без света. После того как из строя вышел единственный дизель-генератор, без электричества и сотовой связи остались более 1300 человек.

«Когда-то в поселке было четыре генератора, — говорит житель Катайги Алексей Орловский, — все постепенно выходили из строя в течение последних лет. Месяца два назад изработался третий дизель-генератор. Последний, четвертый, работал без выходных. А с четверга Катайга погрузилась во тьму. В субботу взял смелость — начал узнавать, позвонил в МЧС. Они сказали, что знают о нашей проблеме и что она решается в поселке Центральном нашего Верхнекетского района — там демонтируют дизель-генератор на 200 с лишним киловатт и будут отправлять в наш поселок. А я надеялся, что будет, как по телевизору показывают: если где-то чрезвычайная ситуация, то все, тревога — немедленно высылают машины с передвижными генераторами, которые работают, пока не устранят проблему».





Школу и ФАП, по словам жителей, запитали от генераторов ПРМ — передвижных ремонтных мастерских. Остальные пытаются решить проблему самостоятельно.





«В районном центре катайгинцы скупили все имеющиеся бытовые генераторы мощностью от 1 до 2,5 киловатт, — говорит Алексей Орловский. — Люди вынуждены тратить свои средства, чтобы спасать то, что наготовили себе на зиму — в морозильных ларях, холодильниках. Соседка вчера попросила мангал — она запасла мясо кур, холодильник потек, пришлось ей устроить себе внеплановый праздник».





Как пояснили Алексею, дизель-генератор из Центрального уже перевезли в Катайгу. Ввод оборудования в работу займет день-два. Но после этого в Катайге будут возможны лишь веерные подключения — то есть улицы будут получать электроэнергию по очереди по несколько часов в день. Для того чтобы покрыть потребности Катайги в электричестве полностью, мощность дизель-генератора должна быть более 500 киловатт, говорят жители Катайги.





Дозвониться до главы Катайгинского сельского поселения, чтобы получить официальные комментарии, редакции ТВ2 пока не удалось.