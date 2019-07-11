Благоустройство территорий и Дом молодежи: чем занимаются томские студотряды

В частности, мэр посетил будущий Дом молодежи на улице Р. Люксембург, 8. Он отметил, что внутренней отделкой занимаются студенты, а фасад планируется ремонтировать в следующем году уже силами наемных рабочих.



Заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко рассказал, что в здании Дома молодежи будут располагаться две организации: Центр социальных инициатив и Музей истории Томска. На первом этаже планируют оборудовать выставочные залы для экспонатов, которым не хватило места в здании музея, а второй этаж отдать под пространство для молодежи.





Как пояснил начальник управления молодежной политики Томска Александр Лисицын, на втором этаже будут располагаться кинозал, творческая мастерская и три больших зала. В них любая группа молодежи, предварительно зарегистрировавшись, сможет проводить свои мероприятия.



Мэр города отметил, что «мечтал, чтобы во внутреннем дворе здания появилось хорошее молодежное кафе». Сейчас здесь, чтобы расширить пространство, планируется снести самовольные постройки.



Помимо прочего, Иван Кляйн упомянул о строительстве спорткомплекса имени Сергея Белова.





«На проектирование здания и привязку к местности заложено 7 миллионов, в этом году планируется завершить все подготовительные работы и на следующий год приступать к строительству», — рассказал градоначальник. Стоимость объекта он оценил в миллиард рублей. Также мэр заявил, что сейчас решается вопрос о финансировании проекта министерством спорта.