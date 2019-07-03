Благоустройство четырех общественных пространств началось в Томске

Бригады вышли на работы по благоустройству Михайловской рощи, Театрального сквера, сквера по улице Сибирской, 104/4 и начали благоустройство Лагерного сада.





Как уточнили в томской мэрии, в Лагерном саду 2 июля работают бригады трех подрядных организаций — «Градстрой», «Армстрой» и «Томскремстройпроект». Они благоустраивают пешеходные дорожки.





«Бригады компании «Стройкомплект» приступают к работе в Театральном сквере на пересечении проспекта Ленина и переулка Нахановича. Здесь запланирован целый комплекс работ в рекреационной зоне. Обновят тротуарную плитку и скамейки. За счет деревянных настилов организуют дополнительные пешеходные пути и зоны отдыха. Прежними оставят лишь дизайнерские лавочки у памятника Музе. В Театральном сквере также установят необычные деревянные вазоны», — сообщают в мэрии.





Также компания «Стройкомплект» начинает работы в зеленой зоне у дома по улице Сибирская, 104/4. Здесь планируют очистить от зарослей и мусора небольшой водоем, сделать через него мостик. У берегов уложат тротуарную плитку и газон.





«На территории Михайловской рощи в этом году продолжат благоустройство верхней террасы – здесь также обустроят удобные пешеходные дорожки и отремонтируют спортивные площадки», — рассказали в мэрии.



Работы на всех объектах должны завершиться до середины осени.



«При проектировании этих общественных пространств мы ставили задачу провести комплексное благоустройство и придать каждому парку, скверу или роще определенный стиль, исходя из функций пространства. Буквально каждую деталь в дизайн-проектах мы обсуждали с активными томичами, учитывали их мнение. Кое-что из намеченного в Томске уже реализовано, но сделать предстоит еще многое, чтобы было комфортно и томичам, и гостям города», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.