Благотворительный спектакль без слов пройдет в Томске в помощь мальчику с ДЦП

Родители Тихона не могут слышать, поэтому постановка будет рассказана без слов. Как говорят авторы, это история о мальчике, который находит друзей и познает мир, несмотря на преграды, встречающиеся у него на жизненном пути.





«Мы ждали нашего первенца с огромным нетерпением, и если и думали о чем-то в связи со здоровьем малыша, то только о том, будет ли он слышать, — пишет мама Тихона Марина. — Мы с мужем оба глухие. Тихон слышит, но пока не научился ходить. Два года назад мы узнали о центре «Шаг вперед», и только в этом году решились пройти курс лечения там. Прошли, увидели результаты, и сейчас у нас появилась надежда на то, что с помощью центра и регулярных курсов реабилитации там Тихон сможет ходить самостоятельно».