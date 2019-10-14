Благотворительный спектакль без слов пройдет в Томске в помощь мальчику с ДЦП
Пластический спектакль «День длиной в жизнь» покажут участники сценической лаборатории «Облик» в поддержку четырехлетнего Тихона Русинова. У мальчика детский церебральный паралич. Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на реабилитацию малыша.
Родители Тихона не могут слышать, поэтому постановка будет рассказана без слов. Как говорят авторы, это история о мальчике, который находит друзей и познает мир, несмотря на преграды, встречающиеся у него на жизненном пути.
«Мы ждали нашего первенца с огромным нетерпением, и если и думали о чем-то в связи со здоровьем малыша, то только о том, будет ли он слышать, — пишет мама Тихона Марина. — Мы с мужем оба глухие. Тихон слышит, но пока не научился ходить. Два года назад мы узнали о центре «Шаг вперед», и только в этом году решились пройти курс лечения там. Прошли, увидели результаты, и сейчас у нас появилась надежда на то, что с помощью центра и регулярных курсов реабилитации там Тихон сможет ходить самостоятельно».
Показ спектакля состоится 17 октября в 19:00 в здании Облсовпрофа (пр. Ленина, 55). Билеты можно купить заранее в фонде «Обыкновенное чудо» или прямо перед спектаклем. Стоимость билета — 100 рублей. Возрастное ограничение — 12+.
Перед спектаклем в фойе пройдет благотворительная ярмарка.
Помочь Тихону Русинову можно и на сайте фонда «Обыкновенное чудо».
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