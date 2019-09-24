Добрые новости
24 сентября,
2019
1
фото
Новости

БКЗ будет отвечать за содержание набережной Ушайки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Отремонтированная набережная Ушайки передана областной филармонии. Сейчас прорабатывается вопрос обустройства пандусов, туалета и дальнейшего озеленения.

БКЗ будет отвечать за содержание набережной Ушайки

«Вопрос в целом решен. Теперь составляется смета на обслуживание территории, санитарное содержание, функционирование туалета, проведение мероприятий. Итоговое совещание на эту тему пройдет в пятницу, на котором и будет поставлена точка», — рассказал журналистам Евгений Паршуто.


По его словам, это «живая» территория, поэтому власти сознательно не будут давать каких-то «рецептов» по ее содержанию. 


«Мы хотели посмотреть, как набережная будет использоваться горожанами. Встал вопрос про пандусы, озеленение. То есть эта территория живая, никаких «рецептов» быть не должно», — отметил Паршуто.


Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись. 

Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. Томичи к обновленной набережной отнеслись неоднозначно — кому-то результат понравился, кто-то увиденное раскритиковал. В свою очередь власти анонсировали продолжение проекта. На очереди второй этап —  от «1000 мелочей» до БКЗ, а в перспективе «одеть в гранит» хотят всю Ушайку до «Изумрудного города».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.