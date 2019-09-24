БКЗ будет отвечать за содержание набережной Ушайки

«Вопрос в целом решен. Теперь составляется смета на обслуживание территории, санитарное содержание, функционирование туалета, проведение мероприятий. Итоговое совещание на эту тему пройдет в пятницу, на котором и будет поставлена точка», — рассказал журналистам Евгений Паршуто.





По его словам, это «живая» территория, поэтому власти сознательно не будут давать каких-то «рецептов» по ее содержанию.





«Мы хотели посмотреть, как набережная будет использоваться горожанами. Встал вопрос про пандусы, озеленение. То есть эта территория живая, никаких «рецептов» быть не должно», — отметил Паршуто.





Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись.



Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. Томичи к обновленной набережной отнеслись неоднозначно — кому-то результат понравился, кто-то увиденное раскритиковал. В свою очередь власти анонсировали продолжение проекта. На очереди второй этап — от «1000 мелочей» до БКЗ, а в перспективе «одеть в гранит» хотят всю Ушайку до «Изумрудного города».