«Бизнесмены плачут»: Иван Кляйн рассказал о сохранении исторического наследия Томска

Сегодня, 6 декабря, мэр Томска Ивайн Кляйн провел встречу с блогерами и ответил на их вопросы. Так, блогер Сергей Дмитриевич Кузнецов , которого журналисты хорошо знают как экс-главу аппарата Законодательной Думы Томской области, задал вопрос о судьбе проекта границ исторического поселения Томска и его влиянии на развитие города.

«С одной стороны почетно, что Томск — историческое поселение федерального значения. Когда принималось это решение, то наше руководство преследовало благородную цель получить дополнительные ресурсы, чтобы сохранить памятники архитектуры. Но денег на это федерация не выделяет. Так было, есть и пока будет. Те небольшие крошки, которые мы выделяем на поддержание памятников архитектуры, их не хватает», — ответил Иван Кляйн.





Мэр отметил, что за счет одного городского бюджета все памятники исторического наследия Томска не спасти. Поэтому решили привлечь бизнес и придумали удачную для этого программу «Дом за рубль». Он сообщил, что в настоящий момент в работе 25 объектов. Все они в разной стадии, кто-то только разрабатывает проект, а кто-то уже завершает ремонт. Тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки. И если раньше мэрия могла позволить себе восстанавливать по одному памятнику архитектуры в год, то сейчас стоит задача передавать частникам по 12 объектов в год. Всего с помощью бизнеса планируется восстановить 60 старых домов.





Отметил Иван Кляйн и то, что проблемы с развитием города сейчас возникли из-за того, что сразу с присвоением почетного статуса исторического города не были определены границы исторического поселения и объекты охраны.





«Из-за этого сыр-бор идет последние несколько лет. И город затормозился в развитии своем, так как там разные регламенты и определения. Сегодня бизнес плачет. Люди купили здания, хотели строить, а им больше двух-трех этажей не разрешают», — пожаловался Иван Кляйн.





Возможно, он имел в виду ситуацию с домом на Ленина, 48, в котором рос космонавт Рукавишников и который прекрасно виден из окна кабинета мэра Томска Ивана Кляйна. Его приобрел несколько лет назад бизнесмен Виктор Маршев (владелец компании Элке-Авто, - прим. ред.), который собирался на месте этого здания возвести четырехэтажную гостиницу. Теперь бизнесмен ограничен в возможности изменить этажность этого строения. Виктор Маршев уже отметился в Томске строительством гостиницы «Тоян» на месте исторического дома известного сибирского ученого Григория Потанина на Обрубе.