«Бизнесмены плачут»: Иван Кляйн рассказал о сохранении исторического наследия Томска
Сегодня, 6 декабря, мэр Томска Ивайн Кляйн провел встречу с блогерами и ответил на их вопросы. Так, блогер Сергей Дмитриевич Кузнецов, которого журналисты хорошо знают как экс-главу аппарата Законодательной Думы Томской области, задал вопрос о судьбе проекта границ исторического поселения Томска и его влиянии на развитие города.
«С одной стороны почетно, что Томск — историческое поселение федерального значения. Когда принималось это решение, то наше руководство преследовало благородную цель получить дополнительные ресурсы, чтобы сохранить памятники архитектуры. Но денег на это федерация не выделяет. Так было, есть и пока будет. Те небольшие крошки, которые мы выделяем на поддержание памятников архитектуры, их не хватает», — ответил Иван Кляйн.
Мэр отметил, что за счет одного городского бюджета все памятники исторического наследия Томска не спасти. Поэтому решили привлечь бизнес и придумали удачную для этого программу «Дом за рубль». Он сообщил, что в настоящий момент в работе 25 объектов. Все они в разной стадии, кто-то только разрабатывает проект, а кто-то уже завершает ремонт. Тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки. И если раньше мэрия могла позволить себе восстанавливать по одному памятнику архитектуры в год, то сейчас стоит задача передавать частникам по 12 объектов в год. Всего с помощью бизнеса планируется восстановить 60 старых домов.
Отметил Иван Кляйн и то, что проблемы с развитием города сейчас возникли из-за того, что сразу с присвоением почетного статуса исторического города не были определены границы исторического поселения и объекты охраны.
«Из-за этого сыр-бор идет последние несколько лет. И город затормозился в развитии своем, так как там разные регламенты и определения. Сегодня бизнес плачет. Люди купили здания, хотели строить, а им больше двух-трех этажей не разрешают», — пожаловался Иван Кляйн.
Возможно, он имел в виду ситуацию с домом на Ленина, 48, в котором рос космонавт Рукавишников и который прекрасно виден из окна кабинета мэра Томска Ивана Кляйна. Его приобрел несколько лет назад бизнесмен Виктор Маршев (владелец компании Элке-Авто, - прим. ред.), который собирался на месте этого здания возвести четырехэтажную гостиницу. Теперь бизнесмен ограничен в возможности изменить этажность этого строения. Виктор Маршев уже отметился в Томске строительством гостиницы «Тоян» на месте исторического дома известного сибирского ученого Григория Потанина на Обрубе.
Иван Кляйн сообщил, что несмотря на поручение президента утвердить границы исторического поселения до 31 мая 2019 года, границы до сих пор не определены. «Проект находится в Минкульте, — сообщил Иван Кляйн, – наши попытки узнать о состоянии работы не увенчались успехом. У нас нет уверенности, будут ли исторические границы Томска утверждены в 2020 году».
Как стало известно ТВ2, 09.12.2019 в 11.00 по московскому времени пройдет совещание в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто. На нем ответственные администраторы от ЦНРПМ (разработчик границ) и администрации Томской области обсудят последнюю редакцию проекта границ исторического поселения Томска. Представителей мэрии на это совещание не пригласили. На вопрос ТВ2, почему в обсуждении проекта не принимает участие муниципалитет, глава комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина ответила ТВ2, что состав участников совещания до конца не утвержден и окончательное слово за главным архитектором Томской области Евгением Паршуто.
Иван Кляйн также отметил, что мэрия отправила в правительство обращение, в котором говорится о необходимости дополнительно финансировать те города, которые имеют статус исторического объекта. «Сегодня, кроме обременения, мы ничего не имеем. Построить новое не можем. Люди не хотят в жить в разрушающихся домах. Расценки на ремонт там другие, и мы не можем их капитально отремонтировать. Наше предложение — выделить районы, которые взялись бы государством под охрану и дальше им бы и финансировались», — сказал мэр Томска и выразил надежду, что эти просьбы услышит правительство РФ.
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