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04 июля,
2019
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Новости

Бизнесмен прилетел в Томск и погасил долг после ареста банковского счета

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Бизнесмен прилетел в Томск из Москвы и оплатил более 1,6 млн рублей долга после ареста банковского счета, сообщает пресс-служба УФССП. 

Бизнесмен прилетел в Томск и погасил долг после ареста банковского счета

Задолжавший томич не жил по прописке и не реагировал на извещения о вызове на прием к судебному приставу. Однако сотрудник УФССП узнала, что у бизнесмена есть счет в одном из банков, и обратила на него взыскание.


Хотя денег на счету не было, мужчина сразу же вышел на связь и объяснил приставам, что счет нужен ему для работы. Пристав в ходе разговора напомнила, что долг может стать причиной для ограничения выезда за пределы РФ. 

Через два часа после телефонного разговора гражданин вновь связался с приставом и на следующий день прилетел в Томск для решения вопроса оплаты долга, — говорится в сообщении ведомства. — Причина такой оперативности сводилась не только к невозможности пользоваться счетом, но и к перспективе оказаться невыездным.

На следующий день бизнесмен пришел в отдел и оплатил долг и исполнительный сбор в 118 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в срок. 

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