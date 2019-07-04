Бизнесмен прилетел в Томск и погасил долг после ареста банковского счета

Бизнесмен прилетел в Томск из Москвы и оплатил более 1,6 млн рублей долга после ареста банковского счета, сообщает пресс-служба УФССП.

Задолжавший томич не жил по прописке и не реагировал на извещения о вызове на прием к судебному приставу. Однако сотрудник УФССП узнала, что у бизнесмена есть счет в одном из банков, и обратила на него взыскание.





Хотя денег на счету не было, мужчина сразу же вышел на связь и объяснил приставам, что счет нужен ему для работы. Пристав в ходе разговора напомнила, что долг может стать причиной для ограничения выезда за пределы РФ.