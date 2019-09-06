«Бизнес-секс» и партнерство со Сколково. В Томске открылся город IT

Я попробовал процесс создания бизнеса пробросить на те инстинкты, которые заложены в человеке. На страх не очень хорошо. На голод тоже. А вот на секс хорошо ложится. Делопроизводство и детопроизводство – сопряженные, понятные и похожие процессы. И там, и там без секса не обойтись. Но многие на сексе и останавливаются. И в рынке, и в сексе так бывает: удовольствие есть, а детей не получается. Я пробую сопоставить рождение бизнеса и рождение ребенка. И те, кто с эти концептом знакомятся, потом хорошо оценивают деловые совещания. Подмигивают иной раз мне и спрашивают: Ну, что, Костя, опять онанизмом занимаемся? Я говорю: да. Есть те, кто в делах занимаются сексом без цели создания нового бизнеса. Это процессники. Многие чиновники такие. Они занимаются сексом ради секса. У них нет цели создать что-то. Но и бизнесмены такие тоже есть. Они получают удовольствие, а бизнеса-то нет. Нужны четыре составляющие: бизнес-составляющая, инженерная составляющая, финансовая составляющая и менеджмент. Если одного из этих элементов нет, перед нами однополое существо, которое занимается онанизмом, — объяснил ТВ2 суть своей концепции Константин Беляков.