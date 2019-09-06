«Бизнес-секс» и партнерство со Сколково. В Томске открылся город IT
В развлекательном центре «Fакел» проходит 10-я международная конференция «Город IT». В конференции принимают участие 2000 человек, продлится она два дня, выступят 100 спикеров. Часть конференции проходит на открытом воздухе. Прямо перед центром расположились лекционные залы, демонстрационные центры и игровые площадки.
«Наша конференция начиналась с небольшой горстки энтузиастов, а сейчас объединяет 2000 участников, — сказал, открывая «Город IT», губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Еще больше специалистов заняты в томском IT-секторе и вместе с томскими университетами работают над прорывными технологиями для промышленности и социальной сферы».
На конференции обсудят темы, которые волнуют сегодня не только непосредственно участников IТ-рынка, но и тех, кому все больше приходится взаимодействовать с IТ в повседневной работе. Многие выступления ведущих специалистов IТ-индустрии посвящены управлению командой, проектами и взаимодействию с партнерами. Тема выступления в недавнем прошлом проректора ТГУ, а ныне советника ректората Константина Белякова звучит так: «Выбор партнера в бизнесе сложней выбора жены, или «Бизнес-секс». Попросили Константина коротко пояснить, что именно он понимает под «Бизнес-сексом».
Я попробовал процесс создания бизнеса пробросить на те инстинкты, которые заложены в человеке. На страх не очень хорошо. На голод тоже. А вот на секс хорошо ложится. Делопроизводство и детопроизводство – сопряженные, понятные и похожие процессы. И там, и там без секса не обойтись. Но многие на сексе и останавливаются. И в рынке, и в сексе так бывает: удовольствие есть, а детей не получается. Я пробую сопоставить рождение бизнеса и рождение ребенка. И те, кто с эти концептом знакомятся, потом хорошо оценивают деловые совещания. Подмигивают иной раз мне и спрашивают: Ну, что, Костя, опять онанизмом занимаемся? Я говорю: да. Есть те, кто в делах занимаются сексом без цели создания нового бизнеса. Это процессники. Многие чиновники такие. Они занимаются сексом ради секса. У них нет цели создать что-то. Но и бизнесмены такие тоже есть. Они получают удовольствие, а бизнеса-то нет. Нужны четыре составляющие: бизнес-составляющая, инженерная составляющая, финансовая составляющая и менеджмент. Если одного из этих элементов нет, перед нами однополое существо, которое занимается онанизмом, — объяснил ТВ2 суть своей концепции Константин Беляков.
Директор Smart Technologies Евгений Дробышев рассказал ТВ2 о том, зачем Сколково в Томске, что это даст каждой из сторон.
До недавнего времени, чтобы стать резидентом Сколково, чтобы получить налоговые льготы, нужно было сменить место своей регистрации, — рассказывает Евгений Дробышев. – Не всем это выгодно. Для компаний, у которых в Томске офис, люди, сложившиеся отношения с университетами и поставщиками, это было проблематично. Плюс и для Томской области это не совсем хорошо, когда проекты вместе с командами и всеми финансовыми потоками утекают в Москву. Столица забирает сливки, и у нас ничего не остается. Буквально в августе этого года были внесены изменения в федеральное законодательство, и теперь резиденты Сколково могут не находиться в Москве. Это открыло нам дорогу к тому, чтобы использовать федеральные ресурсы для компаний прямо здесь, в Томске, и стать региональным партнером Сколково. Сейчас мы уже подписали соглашение с Особой экономической зоной, а 21 октября 2019 года подпишем соглашение непосредственно со Сколково в Москве. Мы - это Центр кластерного развития Томской области.
Что еще любопытное можно было увидеть и услышать на конференции «Город IT», узнайте здесь.
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