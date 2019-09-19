Бизнес-омбудсмен предложил создать «черный список» российских судей

По словам Титова, для оценки судейских решений будет создана специальная экспертная группа. Незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, отмечает бизнес-омбудсмен.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил о намерении создать «черный список» российских судей. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

«Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения», — сказал Титов.





Проект «черного списка» будет запущен в октябре-ноябре. На начальном этапе предполагается создать список судов, негативно настроенных к предпринимателям. Затем эксперты будут оценивать деятельность конкретных судей и направлять информацию о них в Верховный суд, чтобы инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий. По мнению бизнес-омбудсмена, необходимо бороться за выборность судей.





Предложение омбудсмена поступило на фоне развернувшейся кампании против неправомерных судебных приговоров в отношении обвиняемых по так называемому «московскому делу», в частности – актера Павла Устинова. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса, священников и общественных деятелей высказались в поддержку актера, осудив действия властей. Они называют приговор «полностью сфабрикованным», «произволом и самосудом» и требуют освободить Павла Устинова.





Напомним, Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. По версии обвинения, Павел Устинов на акции, которая проходила 3 августа в Москве, при задержании вывихнул плечевой сустав росгвардейцу Александру Лягину, «причинив нравственные страдания и физические повреждения». Павел Устинов свою вину не признал.

