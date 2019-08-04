Биологи ТГУ: язь в реках региона на 100 % заражен паразитами

Зоологи ТГУ обследовали пять видов промысловых рыб, пойманных в Томи, Чулыме, Басандайке и Оби. По результатам анализа язь в реках региона на 100 % поражен описторхозом.

Для обследования ученые выловили 1300 особей леща, язя, плотвы, ельца и карася. Зараженными оказались все особи язя, елец — на 80-90 %. У других видов рыбы паразитов нашли в меньшем количестве.





«Пристальное исследование промысловых видов из семейства карповых было начато по той причине, что у жителей Томской области очень высокая заболеваемость описторхозом, — говорит руководитель проекта и завкафедрой зоологии беспозвоночных животных Биологического института Анастасия Симакова. — Единственный путь заражения — рыба, которая традиционно входит в рацион питания сибиряков. Мы начали анализировать ситуацию в районах, посмотрели пять промысловых видов и уклейку, которая является вселенцем и объектом любительского лова, а также пескаря и верховку. Среди исследованных особей свободными от инвазии оказались караси, пескари и верховка».