Безработный северчанин выплатил 458 тысяч рублей алиментов, чтобы избежать тюрьмы

Безработный житель Северска накопил 458 тысяч рублей долга по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП. Приставы готовились привлечь его к уголовной ответственности, но мужчина погасил долг.

«Алиментная задолженность жителя Северска росла, как снежный ком, так как он нигде не работает и не предпринимает никаких попыток к оплате средств на содержание ребенка, — говорится в сообщении судебных приставов. — В связи с этим гражданин неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и к уголовной по ст. 157 УК РФ: отбывал обязательные работы и даже был приговорен к реальному сроку в колонии-поселении».





К маю 2019 года долг алиментщика достиг 458 тысяч рублей. Приставы начали готовить документы для привлечения нарушителя к ответственности, причем на этот раз ему грозил срок в колонии общего режима.





Чтобы не сесть в тюрьму, в июле 2019 года северчанин в присутствии сотрудников УФССП погасил долг. По словам должника, деньги ему помогли собрать родственники.