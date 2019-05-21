Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников

Первого июня жителей 59 городов России объединит «Зеленый марафон» Сбербанка. Бежать вместе, всем сердцем и со смыслом – вот главные посылы большого забега. Присоединиться к команде марафонцев может каждый.

«Зеленый марафон» – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже восьмым. За все время в нем поучаствовали свыше 700 тысяч человек.



География «Зеленого марафона» год от года все шире. В предстоящем будут участвовать 59 городов России – от Калининграда до Владивостока.



Пробежать 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки.