Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников

Первого июня жителей 59 городов России объединит «Зеленый марафон» Сбербанка. Бежать вместе, всем сердцем и со смыслом – вот главные посылы большого забега. Присоединиться к команде марафонцев может каждый.
«Зеленый марафон» – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже восьмым. За все время в нем поучаствовали свыше 700 тысяч человек.
География «Зеленого марафона» год от года все шире. В предстоящем будут участвовать 59 городов России – от Калининграда до Владивостока.
Пробежать 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки.
Приглашаю томичей присоединиться к спортивному празднику и поучаствовать в «Зеленом марафоне», — говорит управляющий Томским отделением ПАО «Сбербанк» Алексей Зарубин. — Маршрут в 4,2 км не обязательно пробежать, можно просто пройти, приходите с друзьями, семьями, коллективами. Мы приготовили отличную концертную и развлекательную программы, веселые конкурсы и викторины.
«Зеленый марафон» всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль с конкурсами, играми, концертом, подарками. Юных гостей ждет детская зона с массой интерактивных локаций. По традиции в рамках «Зеленого марафона» Сбербанк совместно с фондом им. Алены Петровой проведет социальную акцию помощи детям с онкологическими заболеваниями.
В Томске «Зеленый марафон» пройдет 1 июня, в День защиты детей, на площади Губернаторского квартала (пл. Ленина, 4). Регистрация участников начнется с 9:00, в 12:00 – детский забег, в 13:00 – массовый.
Все, что нужно для участия: удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте https://greenmarathon.ru. Присоединяйтесь!
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