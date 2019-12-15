Без воды на день останутся жители нескольких улиц в Томске

В понедельник холодную воду отключат на сутки жителям Кировского района. В домах не будет холодной воды с 13.30 до 05.00 в связи с проведением аварийных работ на водопроводе, сообщает «Томскводоканал». Томичей просят сделать запасы воды заблаговременно.

Так, воду отключат в ряде домов по улице Дзержинского, 54а, 56, 58, 60, 60а, 62, 57, 59; на проспекте Кирова, 25, 25а, 27а, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39/1, 41/1; по улицам Красноармейская, 104, 106, 108, 112, 114, 114а, 114б, 114г, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 122, 87, 87а, 89, 89а, 91, 101а, 101а стр.3, 101а стр.11, 101а стр.12, 101б, Усова, 16, 28а, 40, 42, 44, 44а, 46, 52, 56, 19/6, 19а, 19б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/6, 21/9, 21а; в переулке Лесной, 4, 6, 8, 7, 11, 13, 15.





«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.





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