Без белого яйца: компания МТС сменила логотип

Компания МТС объявила о смене логотипа, слогана и концепции. Вместо белого яйца на красном фоне будет красное яйцо на белом фоне. В последний раз ребрендинг проводили в 2006 году, говорится в сообщении оператора.

«Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. Обновление визуального стиля и слогана — закономерный процесс на пути роста и развития компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров, — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. — Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда».

Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

Представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС как близкая их жизненным ценностям и соответствующая бренду МТС.





Изменение позиционирования основано на результатах более четырех глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 000 человек по всей России.





Новое позиционирование и визуальный стиль были созданы при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO BRANDING из России.





24 июня стартовала первая рекламная кампания с новым брендингом. Главным героем кампании по-прежнему будет Дмитрий Нагиев.