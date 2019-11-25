«Бьет — значит, сядет»: в Томске на пикете потребовали принять закон о домашнем насилии

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25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день традиционно стартует акция «16 дней против насилия».

Накануне, 24 ноября, в Томске у гостиницы «Сибирь» прошел пикет, на котором собравшиеся потребовали принять закон о домашнем насилии. Число женщин, потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении члена семьи, составило в 2018 году 23,5 тыс. человек, из них 53 % пострадали от рук супруга. И это по официальным данным. Реальное количество не известно, но эксперты говорят, что это число больше в разы.

Вопрос принятия закона о домашнем насилии сейчас очень актуален, — комментирует ТВ2 специалистка кризисного центра для женщин Татьяна Дмитриева. — Мы многое делаем в Томске, чтобы поддержать его принятие — писали письма в Госдуму, Совет Федерации. Основная наша задача – поддержать закон, донести до населения, что есть такая проблема. И поддержать тех женщин, которые терпят насилие. С учетом того, что я работаю в кризисном центре, я считаю, что это мой долг — и не только профессиональный, но и женский, гражданский.

Фото: Полина Шнайдер

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 Уголовного кодекса, но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Каждый раз страшно читать про очередные случаи безнаказанности в делах о домашнем насилии. Это просто ужасно, и я считаю мракобесием то, что этот закон до сих пор не принят, — комментирует ТВ2 участница пикета Надежда. — Если я могу выразить свою гражданскую позицию хотя бы таким образом, то я обязана это сделать. Мне кажется, в какой-то момент, когда СМИ начали иметь больше влияния, то они стали освещать, не боясь, что его будут преследовать, не выпустят из страны, посадят. И мы освещаем эту тему с теми, кто это начал — с Аленой Поповой, например.

Фото: Полина Шнайдер

Создательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова опубликовала петицию на сайте change.org с просьбой принять закон о домашнем насилии. Ее подписали свыше 800 тысяч человек. В настоящее время Россия остается одной из последних стран бывшего СССР, где подобного закона нет.

На этой неделе стало известно, что в законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование».

​Сейчас в Государственной Думе активно обсуждается закон о семейном насилии. Я вышла в поддержку принятия этого закона. Отрицать, что такое явление в России и, в частности, в Томске, есть, мы не можем, — подчеркивает депутат областной Думы Галина Немцева. — Домашнее насилие касается не только женщин, оно касается и детей, и пожилых людей, и мужчин. Поэтому усмешки мужской половины, что это феминистская акция, не очень уместны в этом вопросе. Мне кажется, что есть стереотип, что это женская тема, поэтому мужчины не так сильно проявляют поддержку и понимание в этом вопросе.

Фото: Полина Шнайдер

Против принятия данного закона высказывались многие политики, общественные и религиозные движения. Так, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что «закон о домашнем насилии — очень опасный и может привести к отказу молодежи от создания семей».

А 182 региональные православные и родительские организации обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия закона о домашнем насилии. Авторы обращения назвали его антиконституционным актом и заявили, что законопроект лоббируют иностранные агенты и представители «радикальной антисемейной идеологии феминизма».

Авторы законопроекта о насилии в семье даже обращались к силовикам из-за угроз, поступавших в их адрес.

Меня заколебало читать новости про то, что происходит с женщинами. Я считаю, что правительство не реагирует адекватно на все происходящее. Накипело, — комментирует участница пикета Катерина Маас. — Меня раздражает, что нет специального закона, и даже если полицейский захочет тебе помочь, то не сможет, так как у него инструментов. Он не сможет отселить мужчину, который применяет насилие. Бежать придется тебе. И это очень странно, так как я считаю, что изолировать нужно агрессора. Закон о домашнем насилии, если бы его приняли, предусматривает инструменты, которые помогли бы полицейским заранее предусматривать меры — изолировать агрессора, провести с ним психологическую работу, возбудить уголовное дело. Сейчас есть такой момент, что женщина сама вынуждена бороться — подавать заявление, собирать доказательства. Но по идее этим должны заниматься специальные службы, так как пострадавшая часто не может адекватно оценить ситуацию, не может предпринять каких-то действий, у нее может не быть каких-то ресурсов. Для всего этого нужен закон о домашнем насилии, поэтому мы стоим сегодня здесь.

Фото: Полина Шнайдер

Принятие закона одобрили свыше 50 регионов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько раз подчеркивала, что принятие данного закона — важнейшая задача текущей осенне-зимней сессии Госдумы

«Мы изучим международный опыт в этой сфере. Нужно изменить патриархальный менталитет», — отмечала Валентина Матвиенко.

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер

Фото: Полина Шнайдер