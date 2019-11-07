«Бесконечная волна репрессий»: Томское отделение ЛПР о деле Михаила Светова

Один из наиболее известных членов Либертарианской партии России Михаил Светов проходит свидетелем по статье 135 УК РФ (Развратные действия) из-за поста в Инстаграме семилетней давности.



Накануне вечером Светова и его бывшую девушку Анастасию Стародубовскую (из-за фотографии которой и было возбуждено дело) вызвали на допрос в СК, отпустив поздней ночью по требованию его адвоката Михаила Бирюкова. Как сообщает Бирюков, после допроса СК предложил Светову пройти урологическую экспертизу с целью установить, «способен ли он к половому сношению».



По словам Светова, перед вызовом на допрос в его подъезде «дежурили» неизвестные люди, прятавшие лицо при попытке их сфотографировать. Некоторые из них называли себя журналистами.



Широкую известность Светову (и ЛПР в целом) принесли организованные им митинг за свободный интернет и митинг против пенсионной реформы. Также политик был одним из организаторов летних митингов за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. По оценке «Белого счетчика», на мероприятие пришли более 20 тысяч человек.





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