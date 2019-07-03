Добрые новости
03 июля,
2019
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Новости

Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

Виктория Мучник
Виктория Мучник
1 час назад

Реконструкция набережной Ушайки, начатая 5 лет назад на деньги Газпрома, продолжается. В рамках благоустройства сегодня начали косить коноплю, которой заросли берега маленькой речушки. Очевидно, весной забыли посеять траву на облагороженных гранитом склонах, и поэтому все заросло сорняком.

Берега гламурной Ушайки заросли коноплей
Берега гламурной Ушайки заросли коноплей
Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

Кроме того, строители  питерской компании «Спб-Гранит» приступили к благоустройству территории вокруг Часовни Иверской Иконы Божией Матери на площади Ленина. Благоустройство по-питерски, как обычно, предполагает укладку гранита и возведение заграждения. Зачем нужно ограждение - строители не знают. Оно просто предусмотрено проектом.

Берега гламурной Ушайки заросли коноплей
Берега гламурной Ушайки заросли коноплей
Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

Такой вот заборчик, который известный историк архитектуры Сергей Кавтарадзе сравнил с ковбойским загоном для скота, вскоре появится и вокруг небольшой часовенки. Не ровен час, и памятник Ленину ждет такая участь. 

Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

По словам строителей, они спешат завершить благоустройство набережной Ушайки к сентябрю, когда будет отмечаться День города. Только тогда уберут и забор, который украшает центр Томска уже 5 лет. И томичи смогут познакомиться с еще одним новаторским решением благоустройства городской среды - гранитным обрамлением фонарей.

Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

Остается догадываться, почему столь смелый дизайнерский ход проектировщики из Санкт-Петербурга не использовали для всех фонарей, которыми заставили проспект Ленина. Известный блогер-урбанист Илья Варламов намедни у себя опубликовал фото стройки века. Однако приедет ли он, чтобы лично насладиться "бетонно-гранитным благоустройством из Томска за 2 миллиарда рублей", неизвестно.

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