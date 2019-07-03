Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

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Реконструкция набережной Ушайки, начатая 5 лет назад на деньги Газпрома, продолжается. В рамках благоустройства сегодня начали косить коноплю, которой заросли берега маленькой речушки. Очевидно, весной забыли посеять траву на облагороженных гранитом склонах, и поэтому все заросло сорняком.

Кроме того, строители питерской компании «Спб-Гранит» приступили к благоустройству территории вокруг Часовни Иверской Иконы Божией Матери на площади Ленина. Благоустройство по-питерски, как обычно, предполагает укладку гранита и возведение заграждения. Зачем нужно ограждение - строители не знают. Оно просто предусмотрено проектом.

Такой вот заборчик, который известный историк архитектуры Сергей Кавтарадзе сравнил с ковбойским загоном для скота, вскоре появится и вокруг небольшой часовенки. Не ровен час, и памятник Ленину ждет такая участь.

По словам строителей, они спешат завершить благоустройство набережной Ушайки к сентябрю, когда будет отмечаться День города. Только тогда уберут и забор, который украшает центр Томска уже 5 лет. И томичи смогут познакомиться с еще одним новаторским решением благоустройства городской среды - гранитным обрамлением фонарей.