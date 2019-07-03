Берега гламурной Ушайки заросли коноплей

Реконструкция набережной Ушайки, начатая 5 лет назад на деньги Газпрома, продолжается. В рамках благоустройства сегодня начали косить коноплю, которой заросли берега маленькой речушки. Очевидно, весной забыли посеять траву на облагороженных гранитом склонах, и поэтому все заросло сорняком.
Кроме того, строители питерской компании «Спб-Гранит» приступили к благоустройству территории вокруг Часовни Иверской Иконы Божией Матери на площади Ленина. Благоустройство по-питерски, как обычно, предполагает укладку гранита и возведение заграждения. Зачем нужно ограждение - строители не знают. Оно просто предусмотрено проектом.
Такой вот заборчик, который известный историк архитектуры Сергей Кавтарадзе сравнил с ковбойским загоном для скота, вскоре появится и вокруг небольшой часовенки. Не ровен час, и памятник Ленину ждет такая участь.
По словам строителей, они спешат завершить благоустройство набережной Ушайки к сентябрю, когда будет отмечаться День города. Только тогда уберут и забор, который украшает центр Томска уже 5 лет. И томичи смогут познакомиться с еще одним новаторским решением благоустройства городской среды - гранитным обрамлением фонарей.
Остается догадываться, почему столь смелый дизайнерский ход проектировщики из Санкт-Петербурга не использовали для всех фонарей, которыми заставили проспект Ленина. Известный блогер-урбанист Илья Варламов намедни у себя опубликовал фото стройки века. Однако приедет ли он, чтобы лично насладиться "бетонно-гранитным благоустройством из Томска за 2 миллиарда рублей", неизвестно.