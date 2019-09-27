Байкерам частично запретили ездить в центре Томска

Власти запретили движение мотоциклов по проспекту Ленина в Томске на участке от магазина «Тысяча мелочей» до Лагерного сада, сообщила пресс-служба мэрии.

По информации мэрии, решение о запрете было принято после ДТП, в результате которого погиб байкер. Авария произошла 21 сентября. По предварительной информации, мотоциклист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В мае прошлого года после многочисленных обращений байкерам разрешили ездить по пр. Ленина днем. Ограничения действовали лишь с 20.00 до 8.00 часов. Тогда же была достигнута договоренность с членами байк-клубов о том, что, в случае выявления систематических и грубых нарушений правил дорожного движения, комиссия может рассмотреть вопрос о возвращении полного ограничения движения мототехники.







27 сентября в Томске прошло заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Большинство членов комиссии поддержали запрет частичного движения по проспекту Ленина. В перспективе движение транспорта категории «А» может быть запрещено на всем протяжении центрального проспекта.





«Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, непростые и требуют серьезного, ответственного подхода. К их решению нельзя подходить формально. Мы не говорим о том, что все мотоциклисты — «лихачи» и злостные нарушители правил дорожного движения. Наша главная цель – безопасность томичей: пешеходов, водителей и пассажиров. И все запрещающие знаки устанавливаются из соображений безопасности и комфорта», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

