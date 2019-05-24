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24 мая,
2019
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Башню на здании томской мэрии отремонтируют за 5,5 млн рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

5,57 млн рублей выделила администрация города на ремонт латерны центральной башни здания на Ленина, 73, где располагается мэрия. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 


Проектная документация для ремонта уже подготовлена, ее разрабатывало ООО «СКИТ-93» в 2018 году. Предполагается, что во время подготовки к ремонту с латерны здания демонтируют часы, уберут внутреннюю лестницу, части фонаря, чтобы облегчить его транспортировку на место выполнения реставрационных работ.


Во время основных работ, как сообщается на Госзакупках, разберут цинковое покрытие купола и латерны, подетально разберут внутренний каркас, подготовят новый металлический каркас латерны, отремонтируют деревянный каркас, а также отреставрируют декор, восстановят утраченные детали. После всех работ часы вернутся на место. Эти работы планируется закончить к декабрю 2019 года.


Сейчас на сайте госзакупок идет этап подачи заявок на аукцион, торги состоятся в июне. 

Башню на здании томской мэрии отремонтируют за 5,5 млн рублей
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