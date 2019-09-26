Баржа столкнулась с теплоходом на реке Васюган на севере Томской области

Одна из барж, перевозившая с сжиженным газом, столкнулась с теплоходом. Следователи проводят проверку.

Происшествие произошло 26 сентября 2019 года около 09 часов 15 минут местного времени на 162 км реки Васюган.







Теплоход с закрепленными к нему двумя баржами транспортировал сниженный газ, принадлежащий коммерческой организации. На теплоходе находился экипаж в составе двух человек — капитан судна и его помощник. В ходе движения оборвался буксировочный трос одной из барж, которая столкнулась с теплоходом.







« В результате столкновения носовая часть теплохода затонула, корма осталась на плаву. Экипаж теплохода был эвакуирован проходящим в этот момент другим судном, экипаж не пострадал, утечки газа не произошло», — отмечается в сообщении.





По данному факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по признакам состава преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.