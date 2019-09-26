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26 сентября,
2019
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Баржа столкнулась с теплоходом на реке Васюган на севере Томской области

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Одна из барж, перевозившая с сжиженным газом, столкнулась с теплоходом. Следователи проводят проверку.

Баржа столкнулась с теплоходом на реке Васюган на севере Томской области
Фото: Татьяна Бемлер, ТВ2

Происшествие произошло 26 сентября 2019 года около  09 часов 15 минут местного времени на 162 км реки Васюган.


Теплоход с закрепленными к нему двумя баржами транспортировал сниженный газ, принадлежащий коммерческой организации. На теплоходе находился экипаж в составе двух человек — капитан судна и его помощник. В ходе движения оборвался буксировочный трос одной из барж, которая столкнулась с теплоходом.


« В результате столкновения носовая часть теплохода затонула, корма осталась на плаву. Экипаж теплохода был эвакуирован проходящим в этот момент другим судном, экипаж не пострадал, утечки газа не произошло», — отмечается в сообщении.


По данному факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по признакам состава преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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