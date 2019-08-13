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13 августа,
2019
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Новости

Барнаульца осудили за продажу «шпионской» техники

ТВ2
ТВ2
1 час назад

50-летнего жителя Барнаула оштрафовали за попытку продать бизнесмену «шпионские» устройства, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю. Незаконную сделку пересекли сотрудники ФСБ. 

Барнаульца осудили за продажу «шпионской» техники

Согласно приговору, осенью 2018 года осужденный предложил предпринимателю купить устройства, выполненные в виде бытовых приборов: очков, противопожарных сигнализаций и брелоков. В технику были встроены незаметные диктофоны и видеокамеры.


Лицензии на продажу «средств, предназначенных для негласного визуального наблюдения и документирования» у мужчины не было.

После того, как он получил деньги, продавца задержали сотрудники краевого УФСБ.


В ходе предварительного следствия мужчина признал полностью признал вину в «незаконном обороте специальных технических средств» и получил 30 тысяч рублей штрафа.

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