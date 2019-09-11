Барнаульца оштрафовали за пост с призывом не голосовать за «Единую Россию»

В Барнауле суд приговорил Олега Григорьева к штрафу в тысячу рублей за публикацию видео с призывом не голосовать за «Единую Россию». Об этом изданию «МБХ медиа» рассказал сам Григорьев.

Как ТВ2 рассказывало ранее, в 2011 году Олег Григорьев выложил на своей странице в «ВК» видео «Припомним жуликам и ворам их манифест — 2002». В ролике говорилось о предвыборных обещаниях «ЕдРа», также был призыв голосовать за любую другую партию.

В записи просто призывают не голосовать за партию «Единая Россия», а отдать голос за любую другую политическую организацию из-за того, что правительство не выполняет данные ранее обещания, — рассказывал Олег Григорьев. — Лично я не вижу в этом ничего экстремистского и вину не признаю. Я обычный житель Барнаула, посещал несколько митингов. Но сейчас стараюсь привлечь к этому делу как можно больше общественности, потому что практика показывает: пришить могут дополнительно что угодно и кому угодно. Если вспомнить ту же Мотузную.

Сегодня, 11 сентября, Олега Григорьева признали виновным в распространении экстремистских материалов. Мужчина признал вину в публикации видео, но отметил, что цели распространения у него не было.





Григорьев добавил, что не считает себя политическим активистом, потому что уже несколько лет не ходит на митинги.



В феврале 2019 года после частичной декриминализации 282-й статьи алтайский Следственный комитет закрыл уголовные дела «мем-экстремистов» Марии Мотузной и Андрея Шашерина. Их обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за публикацию в «ВК» картинок на религиозную тематику.