Банки временно не будут взимать с россиян комиссии за переводы
Крупные российские банки, подключенные к системе быстрых платежей (далее СБП), запущенной Банком России, не будут взимать с клиентов комиссию за переводы средств в первые месяцы работы системы. Об этом сообщил ТАСС, опираясь на данные опрошенных кредитных организаций.
СПБ заработала в России в тестовом режиме 28 января. Сейчас к ней подключены 11 банков одна некредитная финансовая организация: ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «АК Барс», «Тинькофф банк», Киви банк, СКБ-банк, Росбанк и Совкомбанк. Все эти банки подтвердили, что начали работать с переводами без комиссии.
Некоторые из перечисленных банков допускают, что введут комиссию после 1 июня 2019 года. Речь идет о Промсвязьбанке, Росбанке и банке «Ак Барс».
По словам директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиана Леклера, целесообразность ввода комиссии рассмотрят по итогам трех месяцев работы в системе.
ТАСС отмечает, что несколько банков установили лимит для суммы бесплатных переводов. Например, СКБ-банк готов переводить без комиссии не более 6 тысяч рублей в день со всех счетов, открытых в банке. В Промсвязьбанке установили комиссию при переводе с кредитной карты — 4,9 процента от суммы перевода плюс 390 рублей, при этом переводы с дебетовых карт совершаются бесплатно.
Напомним, Сбербанк, запуская СБП, рассматривал возможность подключить к своей системе быстрых переводов по номеру телефона другие банки. Частично эта задумка уже работает – в ней задействованы Тинькофф банк и Совкомбанк. Сам Сбербанк не подключился к СПБ и назвал этот вопрос одним из основных расхождений с регулятором.
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