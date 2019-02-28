Банки временно не будут взимать с россиян комиссии за переводы

Крупные российские банки, подключенные к системе быстрых платежей (далее СБП), запущенной Банком России, не будут взимать с клиентов комиссию за переводы средств в первые месяцы работы системы. Об этом сообщил ТАСС, опираясь на данные опрошенных кредитных организаций.





СПБ заработала в России в тестовом режиме 28 января. Сейчас к ней подключены 11 банков одна некредитная финансовая организация: ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «АК Барс», «Тинькофф банк», Киви банк, СКБ-банк, Росбанк и Совкомбанк. Все эти банки подтвердили, что начали работать с переводами без комиссии.





Некоторые из перечисленных банков допускают, что введут комиссию после 1 июня 2019 года. Речь идет о Промсвязьбанке, Росбанке и банке «Ак Барс».