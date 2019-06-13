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13 июня,
2019
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Банк «Левобережный» предоставит Северску кредит в 100 миллионов

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

ЗАТО Северск признало банк «Левобережный» победителем аукциона на привлечение невозобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Банк «Левобережный» предоставит Северску кредит в 100 миллионов

При начальной (максимальной) цене контракта 10,045 млн рублей банк «Левобережный» предложил предоставить средства за 8,975 млн рублей. Также в торгах участвовал банк «Северный морской путь», его предложение - 9,025 млн рублей.


Отмечается, что город привлекает линию на 366 дней для финансирования дефицита бюджета.


Напомним, что в 2018 году власти Северска не смогли получить кредит из-за отсутствия заявок. Никто не подал свою заявку на привлечение невозобновляемой кредитной линии с лимитом 92,78 млн рублей.

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