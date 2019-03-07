Добрые новости
07 марта,
2019
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Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Помните, как вы просыпались в детстве, чувствуя запах свежих пирожков, которые испекла мама? Или, может, до сих пор ощущаете аромат ванильных булочек, которые уплетали, когда гостили в деревне у бабушки? Классические рецепты родом из детства вовсю используют в кондитерской «Baba Roma». 

Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек

Сеть кондитерских и кулинарных лавок работает в нашем городе уже больше трех лет.  Ее фишка – свежая выпечка и десерты на каждый день только из натуральных ингредиентов.


Королева меню – ромовая баба. Отсюда и необычное название  «Baba Roma». Старинный десерт вдохновил шеф-кондитеров на создание десятка рецептов баб с различными вкусами: клубника, шоколад, пина-колада, ваниль. Да что описывать, надо пробовать!

Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек

Капкейки и макаруны, маффины и пряники, бодрящий кофе и бельгийский шоколад, натуральный лимонад и еще десятки вкусностей по уникальным рецептам можно попробовать в «Baba Roma». И, что особенно приятно, по доступным ценам. Это еще одна особенность сети кондитерских. Угоститься здесь по карману даже школьнику. К примеру, в марте «Baba-bols» можно взять всего за 5 рублей.


Последний час работы – скидка 30%.


Телефон доставки 320-310

Телефон «Baba Roma» 22-12-38


Адреса:

ул. Учебная, 48д («Смайл сити», 2 этаж)

ул. Говорова, 38

пер. Урожайный, 33

пр. Комсомольский, 13б (напротив касс «Интерспара»)


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