Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек
Помните, как вы просыпались в детстве, чувствуя запах свежих пирожков, которые испекла мама? Или, может, до сих пор ощущаете аромат ванильных булочек, которые уплетали, когда гостили в деревне у бабушки? Классические рецепты родом из детства вовсю используют в кондитерской «Baba Roma».
Сеть кондитерских и кулинарных лавок работает в нашем городе уже больше трех лет. Ее фишка – свежая выпечка и десерты на каждый день только из натуральных ингредиентов.
Королева меню – ромовая баба. Отсюда и необычное название «Baba Roma». Старинный десерт вдохновил шеф-кондитеров на создание десятка рецептов баб с различными вкусами: клубника, шоколад, пина-колада, ваниль. Да что описывать, надо пробовать!
Капкейки и макаруны, маффины и пряники, бодрящий кофе и бельгийский шоколад, натуральный лимонад и еще десятки вкусностей по уникальным рецептам можно попробовать в «Baba Roma». И, что особенно приятно, по доступным ценам. Это еще одна особенность сети кондитерских. Угоститься здесь по карману даже школьнику. К примеру, в марте «Baba-bols» можно взять всего за 5 рублей.
Последний час работы – скидка 30%.
Телефон доставки 320-310
Телефон «Baba Roma» 22-12-38
Адреса:
ул. Учебная, 48д («Смайл сити», 2 этаж)
ул. Говорова, 38
пер. Урожайный, 33
пр. Комсомольский, 13б (напротив касс «Интерспара»)
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