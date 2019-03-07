Баба с клубникой или баба в шоколаде? Десерты на любой вкус и кошелек

Помните, как вы просыпались в детстве, чувствуя запах свежих пирожков, которые испекла мама? Или, может, до сих пор ощущаете аромат ванильных булочек, которые уплетали, когда гостили в деревне у бабушки? Классические рецепты родом из детства вовсю используют в кондитерской «Baba Roma».

Сеть кондитерских и кулинарных лавок работает в нашем городе уже больше трех лет. Ее фишка – свежая выпечка и десерты на каждый день только из натуральных ингредиентов.





Королева меню – ромовая баба. Отсюда и необычное название «Baba Roma». Старинный десерт вдохновил шеф-кондитеров на создание десятка рецептов баб с различными вкусами: клубника, шоколад, пина-колада, ваниль. Да что описывать, надо пробовать!