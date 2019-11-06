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06 ноября,
2019
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Новости

Автосервис загорелся в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пожар произошел в автосервисе, который находится в переулке Рабочем. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.

Автосервис загорелся в Томске
Фото: пресс-служба регионального МЧС

По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:58. На месте работают 40 человек и 12 единиц техники. Горит крыша автосервиса площадью 30 на 20 метров. 


Пожарные вынесли четыре баллона с пропаном. Из гаражей эвакуировали два автомобиля, которые в огне не пострадали.


По предварительным данным, пострадавших нет.

Автосервис загорелся в Томске
Автосервис загорелся в Томске
Автосервис загорелся в Томске
Автосервис загорелся в Томске
Автосервис загорелся в Томске
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