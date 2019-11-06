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Автосервис загорелся в Томске
3 часа назад
Пожар произошел в автосервисе, который находится в переулке Рабочем. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.
По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:58. На месте работают 40 человек и 12 единиц техники. Горит крыша автосервиса площадью 30 на 20 метров.
Пожарные вынесли четыре баллона с пропаном. Из гаражей эвакуировали два автомобиля, которые в огне не пострадали.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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