Автосервис загорелся в Томске

Пожар произошел в автосервисе, который находится в переулке Рабочем. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.

По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:58. На месте работают 40 человек и 12 единиц техники. Горит крыша автосервиса площадью 30 на 20 метров.





Пожарные вынесли четыре баллона с пропаном. Из гаражей эвакуировали два автомобиля, которые в огне не пострадали.





По предварительным данным, пострадавших нет.