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19 июня,
2019
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Автора проекта реконструкции Степановского переезда хотят признать недобросовестным подрядчиком

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мэрия хочет включить подрядчика — автора проекта реконструкции Степановского переезда — в реестр недобросовестных. Об этом сообщается на официальной странице администрации Томской области ВКонтакте.

Автора проекта реконструкции Степановского переезда хотят признать недобросовестным подрядчиком

«В связи с неисполнением обязательств по контракту компанией «Желдоризыскания» (Воронеж) администрация города Томска была вынуждена расторгнуть контракт на разработку проектно-сметной документации и обратиться в УФАС для включения организации в реестр недобросовестных поставщиков. Так бывает, к сожалению. Не все ответственно подходят к своей работе. На сегодняшний день департаментом капитального строительства администрации Томска готовится новое техническое задание и изыскиваются денежные средства на новый аукцион. А также ведутся переговоры с РЖД в части приведения в нормативное состояние переезда, так как по закону по 15 метров до и после переезда территория содержится и эксплуатируется РЖД», — говорится в ответе на вопрос читателя.


Проект реконструкции Степановского переезда предусматривал устройство двух ж/д переездов шириной по шесть метров для проезда транспорта по двум полосам в двух направлениях. А также устройство разделительной полосы шириной не менее пяти метров между проезжими частями.


Планировалось, что проект реконструкции Степановского переезда будет готов к 1 декабря 2018 года, но он не прошел госэкспертизу. Ранее работы планировалось провести в 2019 году и потратить на них 510 млн рублей.


Иван Кляйн в рамках отчета мэра раскритиковал действия подрядчика. Он поручил собрать рабочую группу и обсудить сложившуюся ситуацию.


«Невозможно «кормить» обещаниями людей и продвигать несбыточный проект. Нужно расторгать контракт с нынешними проектировщиками, предъявлять санкции и решать проблему вместе», — подчеркнул мэр. Он отметил, что нужно вернуться к первоначальному варианту — расширению до четырех полос, как на Мокрушинском переезде.


Проект реконструкции Степановского переезда выполняла компания «Желдорпроект» из Воронежа. Стоимость контракта составила 4,6 миллиона рублей. 

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