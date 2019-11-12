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12 ноября,
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Автор музыки к фильму «Черновик» и к трансляциям матчей FIFA-2018 сыграет в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Известный пианист и композитор Кирилл Рихтер — один из самых ярких представителей российской неоклассики — даст в Томске единственный концерт в Центре культуры ТГУ.


Кирилл Рихтер выступает на знаменитых концертных площадках в Москве и Европе, представляет Россию на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне и Classical:Next в Роттердаме. В его портфолио — сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров. Он автор музыки для фильмов «Черновик» и «Подбросы», спектаклей современной хореографии и оригинальной темы для трансляций американского канала FOX Sports матчей Чемпионата мира FIFA 2018.

28 ноября в Центре культуры Томского государственного университета камерный оркестр Кирилла Рихтера и его трио в составе Алены Зиновьевой (скрипка) и Августа Крепака (виолончель) исполнят сочинения из нового альбома и новые произведения, написанные автором для камерного оркестра.


Билеты в продаже на сайте kassy.ru и в Центре культуры ТГУ.

Автор музыки к фильму «Черновик» и к трансляциям матчей FIFA-2018 сыграет в Томске

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