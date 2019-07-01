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01 июля,
2019
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Автомобиль с полицейскими загорелся после аварии в Северске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Северске иномарка врезалась в автомобиль «ВАЗ», в результате полицейский, который находился в отечественном автомобиле, госпитализирован, сообщается на сайте регионального УМВД.


Авария произошла 1 июля в 12.50 на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Северске.


По предварительной информации, 56-летний водитель на Mitsubishi Outlander, поворачивая на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ», который двигался навстречу. В результате столкновения отечественный автомобиль загорелся. В легковом автомобиле находились сотрудники органов внутренних дел, в результате дорожно-транспортного происшествия один из них госпитализирован.


В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автомобиль с полицейскими загорелся после аварии в Северске
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Автомобиль с полицейскими загорелся после аварии в Северске
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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