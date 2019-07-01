Автомобиль с полицейскими загорелся после аварии в Северске

В Северске иномарка врезалась в автомобиль «ВАЗ», в результате полицейский, который находился в отечественном автомобиле, госпитализирован, сообщается на сайте регионального УМВД.





Авария произошла 1 июля в 12.50 на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Северске.







По предварительной информации, 56-летний водитель на Mitsubishi Outlander, поворачивая на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ», который двигался навстречу. В результате столкновения отечественный автомобиль загорелся. В легковом автомобиле находились сотрудники органов внутренних дел, в результате дорожно-транспортного происшествия один из них госпитализирован.





В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.