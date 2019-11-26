Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли

Серьезное ДТП произошло в выходные на трассе Новосибирск — Томск. Два человека погибли, еще трое получили различные травмы.

Авария произошла в субботу, 23 ноября, на автодороге Р-255 в Болотнинском районе.





По уточненной информации, 25-летний водитель автомобиля «Hyundai Avanta» двигался со стороны Болотного в сторону Новосибирска. Он решил обогнать грузовик, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Camry. После удара Toyota Camry отбросило на грузовой автомобиль, который двигался во встречном направлении.





«В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 24-летний пассажир автомобиля Toyota Camry. В медицинское учреждение с травмами различной степени были доставлены четыре человека. Позднее один из них — водитель Toyota Camry — в возрасте 42 лет скончался в больнице», — сообщили в УМВД по Новосибирской области.





Трое пострадавших находятся в Болотнинской Центральной районной больнице, уточняют в УМВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.