Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли

Серьезное ДТП произошло в выходные на трассе Новосибирск — Томск. Два человека погибли, еще трое получили различные травмы.
Авария произошла в субботу, 23 ноября, на автодороге Р-255 в Болотнинском районе.
По уточненной информации, 25-летний водитель автомобиля «Hyundai Avanta» двигался со стороны Болотного в сторону Новосибирска. Он решил обогнать грузовик, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Camry. После удара Toyota Camry отбросило на грузовой автомобиль, который двигался во встречном направлении.
«В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 24-летний пассажир автомобиля Toyota Camry. В медицинское учреждение с травмами различной степени были доставлены четыре человека. Позднее один из них — водитель Toyota Camry — в возрасте 42 лет скончался в больнице», — сообщили в УМВД по Новосибирской области.
Трое пострадавших находятся в Болотнинской Центральной районной больнице, уточняют в УМВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.
Как отмечает в соцсетях знакомый пострадавшего, водитель Camry взял в дорогу попутчиков из сервиса BlaBlaCar.
«Camry выкинуло под грузовик! Я друг парня, что сидел в Camry впереди. Он жив, но рваная рана от крыши, которую смяло. Кость на запястье сломана с осколками, будет операция, будут вставлять спицу», — пишет Сергей Терешин.
Сергей Терешин отмечает, что водитель Camry не был пристегнут.