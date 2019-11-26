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Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли

ТВ2
ТВ2
23 часа назад

Серьезное ДТП произошло в выходные на трассе Новосибирск — Томск. Два человека погибли, еще трое получили различные травмы. 

Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли
Фото: Сергей Терешин, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария произошла в субботу, 23 ноября, на автодороге Р-255 в Болотнинском районе.


По уточненной информации, 25-летний водитель автомобиля «Hyundai Avanta» двигался со стороны Болотного в сторону Новосибирска. Он решил обогнать грузовик, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Camry. После удара Toyota Camry отбросило на грузовой автомобиль, который двигался во встречном направлении. 


«В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 24-летний пассажир автомобиля Toyota Camry. В медицинское учреждение с травмами различной степени были доставлены четыре человека. Позднее один из них — водитель Toyota Camry — в возрасте 42 лет скончался в больнице», — сообщили в УМВД по Новосибирской области.


Трое пострадавших находятся в Болотнинской Центральной районной больнице, уточняют в УМВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли
Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли
Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли

Как отмечает в соцсетях знакомый пострадавшего, водитель Camry взял в дорогу попутчиков из сервиса BlaBlaCar. 


«Camry выкинуло под грузовик! Я друг парня, что сидел в Camry впереди. Он жив, но рваная рана от крыши, которую смяло. Кость на запястье сломана с осколками, будет операция, будут вставлять спицу», — пишет Сергей Терешин.

Автомобиль из сервиса BlaBlaCar разбился на трассе Новосибирск — Томск: два человека погибли
Фото: Сергей Терешин, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сергей Терешин отмечает, что водитель Camry не был пристегнут. 

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