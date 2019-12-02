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02 декабря,
2019
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Автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье. Есть погибшие

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В Забайкальском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами. 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус упал с моста, сообщили в Следственном комитете региона. В результате аварии погибли 19 человек. Еще 18 человек пострадали, шесть из них госпитализированы. 

Автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье. Есть погибшие
Фото: vk.com/region_4ita

Автобус KIA GRANDBIRD, выполнявший рейс по маршруту «Чита-Сретенск», упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенск. Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления. Также на месте работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Устанавливается точное количество пострадавших в аварии, — отметили в ведомстве. 

На место аварии в Забайкалье отправили вертолет регионального центра медицины катастроф. Всего для ликвидации последствий ДТП привлечено более 30 человек и 11 единиц техники, из которых от МЧС шесть человек и две единицы техники.


«Спасатели МЧС оказывают помощь в деблокировании пострадавших из автомобиля. По предварительным данным, есть пострадавшие, их транспортируют в Нерчинскую ЦРБ», — отметили в региональном МЧС. 

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