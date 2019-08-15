Авиасообщение между Томском и Кедровым возобновится

Авиакомпания «СиЛА» начнет летать в город Кедровый в Томской области с сентября, сообщается на сайте региональной администрации. Последний раз полеты совершались в 2006 году.







Сегодня авиакомпания совершила технический рейс на самолете L-410. На борту присутствовал губернатор области Сергей Жвачкин. Полет продлился полтора часа. Для восстановления авиасообщения в областном бюджете предусмотрено 8 млн рублей субсидий. Более 9 млн рублей выделят для ограждения взлетно-посадочной полосы в Кедровом.







Кедровый находится в 480 км от Томска, в городе проживает две тысячи человек. Рейсы будут совершаться два раза в неделю на 17-местном Ан-28 по цене две тысячи рублей.







Напомним, что авиакомпания «СиЛА» работает в Томской области по направлениям Томск – Каргасок и Каргасок – Новый Васюган – Томск.

