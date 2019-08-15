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15 августа,
2019
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Авиасообщение между Томском и Кедровым возобновится

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Авиакомпания «СиЛА» начнет летать в город Кедровый в Томской области с сентября, сообщается на сайте региональной администрации. Последний раз полеты совершались в 2006 году.


Сегодня авиакомпания совершила технический рейс на самолете L-410. На борту присутствовал губернатор области Сергей Жвачкин. Полет продлился полтора часа. Для восстановления авиасообщения в областном бюджете предусмотрено 8 млн рублей субсидий. Более 9 млн рублей выделят для ограждения взлетно-посадочной полосы в Кедровом.


Кедровый находится в 480 км от Томска, в городе проживает две тысячи человек. Рейсы будут совершаться два раза в неделю на 17-местном Ан-28 по цене две тысячи рублей.


Напомним, что авиакомпания «СиЛА» работает в Томской области по направлениям Томск – Каргасок и Каргасок – Новый Васюган – Томск.

Авиасообщение между Томском и Кедровым возобновится
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