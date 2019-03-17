Авиарейсы S7 Новосибирск—Томск станут ежедневными

Авиакомпания S7 Airlines запускает ежедневные рейсы Новосибирск — Томск — Новосибирск с июня 2019 года. «Благодаря специально разработанному расписанию рейсы из Томска удобно стыкуются с большим количеством популярных направлений из аэропорта Толмачево», — сообщается на сайте томского аэропорта.





Тарифная сетка по направлению была разработана в рамках государственного субсидирования развития региональных рейсов.

Рейсы по маршруту Новосибирск — Томск — Новосибирск начнут выполняться с 16 апреля на самолетах Embraer-170. На борту авиасудна могут разместиться 78 пассажиров.





До 2 июня рейсы будут осуществляться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В дальнейшем воздушное сообщение между городами станет ежедневным — до 26 октября.

