Добрые новости
17 марта,
2019
1
фото
Новости

Авиарейсы S7 Новосибирск—Томск станут ежедневными

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Авиакомпания S7 Airlines запускает ежедневные рейсы Новосибирск — Томск — Новосибирск с июня 2019 года. «Благодаря специально разработанному расписанию рейсы из Томска удобно стыкуются с большим количеством популярных направлений из аэропорта Толмачево», — сообщается на сайте томского аэропорта.  


Тарифная сетка по направлению была разработана в рамках государственного субсидирования развития региональных рейсов.

Рейсы по маршруту Новосибирск — Томск — Новосибирск начнут выполняться с 16 апреля на самолетах Embraer-170. На борту авиасудна могут разместиться 78 пассажиров.


До 2 июня рейсы будут осуществляться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В дальнейшем воздушное сообщение между городами станет ежедневным — до 26 октября.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото: tolmachevo.ru
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.