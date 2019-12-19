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19 декабря,
2019
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Авиарейсы из Томска в Новый Васюган отменят из-за нехватки самолетов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Авиакомпания «СиЛА» со следующего года не будет выполнять полеты из Томска в Новый Васюган из-за нехватки самолетов. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора авиакомпании Андрея Богданова.

Авиарейсы из Томска в Новый Васюган отменят из-за нехватки самолетов
Фото: http://sila-avia.ru

«Это наше решение. В Новом Васюгане короткая полоса – 650 метров. L410 на эту полосу сесть не может, только Ан-28, но есть проблемы с назначенным ресурсом этого самолета. Пока ГП «Антонов» (завод-производитель в Киеве – ИФ) не устранил все формальности, чтобы это судно можно было использовать. В течение декабря-января у нас выходят из строя три самолета, поэтому нам просто не на чем летать в Новый Васюган», — сказал директор авиакомпании Андрей Богданов.


По данным томского аэропорта «Богашево», последний рейс в Новый Васюган будет осуществлен 29 декабря.


Первый за 24 года рейс из Томска в Новый Васюган состоялся в июле 2018 года. Самолет Ан-28, вместимостью 15 пассажиров летал в Новый Васюган с частотой два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). Время в пути – 2 часа 50 минут. Стоимость билета в одну сторону без учета сборов составляет 7 тысяч рублей. 


ООО «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года, базируется в Магадане, выполняет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке. Парк состоит из пяти самолетов Ан-28 и двух L-410. 


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