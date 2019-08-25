Авиалесоохрана: в Сибири увеличилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,7 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.
Наибольшая площадь пожаров, которые тушат, зафиксирована в Красноярском крае. Там действует 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров.
По информации региональных диспетчерских служб, в России лесные пожары, которые не тушат, находятся на площади 822 тысячи гектаров. На сайте ведомства говорится, что пожары находятся под космическим мониторингом. Эти лесные территории не тушат на основании решений региональных комиссий.
Режим ЧС объявлен только в Красноярском Крае, в одном районе Бурятии и на территории одного района в Якутии. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отменил режим ЧС в лесах региона. Он действовал с 11 июля.
«Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки», — из сообщения пресс-службы правительства Иркутской области.
Леса в Сибири горят около двух месяцев. Основную часть пожаров решено не тушить из-за экономической нецелесообразности. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала свыше 1 222 773 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.
Недавно томские спасатели вернулись из Красноярского края, где тушили пожары. По информации МЧС, природные пожары в Богучанском районе ликвидированы.
«Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но в случае ухудшения ситуации силы и средства МЧС России вновь готовы оказать помощь», — подтвердили в МЧС.
Ранее в Томске местные жители жаловались на дым, который принес ветер из восточных регионов Сибири.
В Министрерстве природных ресурсов говорят, что причиной лесных пожаров могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. Дмитрий Медведев в конце июля провел в Красноярске совещание по ситуации с пожарами. Глава правительства назвал ситуацию сложной и поручил не допустить распространения огня на населенные пункты. В свою очередь глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин рассказал о планах выделить от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири из резервного фонда правительства России.
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