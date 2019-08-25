Авиалесоохрана: в Сибири увеличилась площадь лесных пожаров

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Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,7 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

Наибольшая площадь пожаров, которые тушат, зафиксирована в Красноярском крае. Там действует 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров.

По информации региональных диспетчерских служб, в России лесные пожары, которые не тушат, находятся на площади 822 тысячи гектаров. На сайте ведомства говорится, что пожары находятся под космическим мониторингом. Эти лесные территории не тушат на основании решений региональных комиссий.

Фото: https:fires.ru