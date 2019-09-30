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30 сентября,
2019
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Авиалесоохрана: в России нет действующих лесных пожаров

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За последние сутки сентября сотрудники Авиалесоохраны потушили семь лесных пожаров площадью 94 гектара. В данный момент действующих лесных пожаров на территории России нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Авиалесоохрана: в России нет действующих лесных пожаров

29 сентября лесные пожары тушили 100 человек, 24 единицы техники и 15 воздушных судов. Несмотря на отсутствие огня, пожароопасный сезон действует в 79 субъектах страны.


Этим летом в Сибири лесные пожары длились больше двух месяцев. Чиновники не тушили большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. По данным экологов, в результате пожаров пострадали свыше 13 тысяч диких животных, около 3 млн га леса.


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