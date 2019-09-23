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23 сентября,
2019
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Авиалесоохрана: больше всего леса в Сибири горит на территории Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Четыре лесных пожара действовали на территории Томской области на 00 часов 23 сентября, сообщает пресс-служба «Авиалесохраны». Всего на этот момент в России горело 17 гектаров леса. 

Авиалесоохрана: больше всего леса в Сибири горит на территории Томской области

12 гектаров леса горело в Томской области, 5 гектаров на территории Забайкайльского края и менее 1 гектара — в Алтайском крае и Республике Алтай.


Сообщается, что в противопожарных работах участвуют 259 человек и 101 единица техники. Кроме того, 22 воздушных судна занимаются мониторингом.


В Томской области с начала пожароопасного сезона произошло 170 лесных возгораний. Всего с начала 2019 года по сведениям Авиалесоохраны огонь уничтожил свыше 8,5 млн га леса в регионах Сибири и Якутии. Greenpeace со ссылкой на данные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза оценивал общую площадь в 14,9 млн га.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).

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