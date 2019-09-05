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05 сентября,
2019
Новости

Авиакомпания S7 собирается посадить миллион деревьев в Сибири

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

S7 Airlines за месяц собрала деньги для посадки деревьев в регионах Сибири, пострадавших от лесных пожаров. Всего в рамках акции планируется высадить миллион деревьев. Первую высадку проведут 13 сентября, сообщает пресс-служба авиакомпании.


Вместе с партнером инициативы, межрегиональной экологической организацией «ЭКА», S7 высадит пять гектаров деревьев в Коченевском районе Новосибирской области — территорию выделило министерство природных ресурсов и экологии региона. В октябре деревья посадят в Иркутской области.


Миллион деревьев планируют посадить за два года на доступных для посадки территориях в Сибирском регионе. За проектом можно будет следить на сайте авиакомпании — там будут публиковать фотоотчеты и информацию, в каких зонах и объемах идет работа, как ухаживают за молодыми деревьями и как можно присоединиться к инициативе в качестве волонтера.


На посадку деревьев с каждого проданного авиабилета на рейсы по сибирским направлениям S7 отчисляла по 100 рублей. На сайте компании принимали мили со счета S7 Priority и просто пожертвования в фонд восполнения леса. На время сбора авиаперевозчик возвращал первоначальное название — «Авиакомпания «Сибирь».


Лесные пожары в Сибири продолжаются больше двух месяцев. Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. По данным экологов, в результате пожаров пострадали свыше 13 тысяч диких животных, около 3 млн га леса.

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