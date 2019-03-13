Авиакомпания «S7 Airlines» объявила о временном отказе от лайнеров Boeing 737 MAX

Авиакомпания «S7 Airlines» с 13 марта временно приостанавливает эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX. Решение связано с катастрофой самолета Ethiopian Airlines. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Данная мера будет действовать до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines.





«Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием», — говорится в сообщении.





В компании отметили, что решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании — полеты будут осуществляться в штатном режиме. Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 MAX.





Напомним, что авиакатастрофа с Boeing 737 MAX 8 перевозчика Ethiopian Airlines, который выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби, произошла 10 марта. В аварии погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

