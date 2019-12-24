Авиакомпании предупреждают об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации в понедельник. В обращении сложившуюся ситуацию называют критической.





В нем говорится, что причина такой ситуации в том, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов перевозчиков в «приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей — прим. автора)». «По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», — утверждается в письме.





Эти самолеты, утверждает глава АЭВТ Владимир Тасун, авиакомпании уже запланировали для использования в новогодние праздники. Однако так как самолеты не включили в указанные приложения, это не позволяет внести воздушные суда в сертификаты эксплуатантов, «что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников». При этом все необходимые для этого документы представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.





Владимир Тасун попросил Александра Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников» поручить этому департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.