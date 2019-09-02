«Аварийности не установлено»: директор Северского кадетского корпуса встретился с родителями учеников

Родители (говорила в основном мама девятиклассника Анна Кошлец) были недовольны состоянием спального корпуса, в том числе температурой там в зимнее время, а также заявили, что им пришлось самим покупать краны в душевую. Одни родители жаловались, что их не пустили посмотреть на условия, в которых живут дети, другие при этом отмечали, что проходили в спальный корпус без проблем во время родительских собраний.

По словам директора кадетского корпуса Александра Окунева, ремонт в здании делали еще до того, как он пришел на этот пост (Окунев руководит учреждением с 2012 года — прим. ред.). Сейчас в спальном корпусе вскрывают подоконники, чтобы залить их монтажной пеной для защиты от сквозняка, а капитальный ремонт планируют начать в мае 2020-го. При этом председатель комитета общего образования Томской области Евгений Степанов отметил, что заявка на капремонт подается ежегодно, «но в этом году поставили вопрос ребром, поэтому у администрации не было выбора».



Окунев рассказал, что компания, которая будет делать капремонт, провела проверку спального корпуса и «не установила аварийности». По его словам, есть риск, что подрядчик не сделает ремонт вовремя, но на этот случай руководство кадетского корпуса уже договаривается о площадке для размещения детей до завершения ремонта.