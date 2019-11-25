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25 ноября,
2019
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«Атом-ТОР» создает дочернюю компанию для управления Северской ТОР

ТВ2
ТВ2
1 день назад

АО «Атом-ТОР» подало в многофункциональный центр документы на регистрацию УК «Атом-ТОР-Северск», которая будет управлять территорией опережающего развития (ТОР) «Северск». Об этом сообщает пресс-служба АО «Сибирский химический комбинат».


«Компания создается для обслуживания территории опережающего развития в ЗАТО Северск и создания благоприятных условий развития бизнеса на этой территории», — говорится в сообщении.


Директор по развитию территорий с особым статусом частного учреждения «Атом-Регион» Николай Пегин заявил, что «из восьми площадок «Атом-ТОР» Северск является одной из самых интересных для бизнеса».


Отмечается, что на этой производственной площадке также находится четыре готовых к использованию и в удовлетворительном состоянии помещения, принадлежащих АО «СХК». Все они будут переданы муниципалитету и затем в управление создающейся компании «Атом-ТОР-Северск» для дальнейшего обслуживания.

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