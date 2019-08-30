Астробиолог NASA Тимоти Лайонс расскажет томичам об инопланетянах

4 сентября в ТГУ с открытой лекцией выступит заслуженный профессор биогеохимии, сотрудник Калифорнийского университета, возглавляющий команду «Альтернативные Земли» Института астробиологии NASA Тимоти Лайонс. Выступление зарубежного учёного будет посвящено исследованию глубокого прошлого Земли и тому, как полученные данные помогают поискам инопланетной жизни, сообщает пресс-служба ТГУ.





Группа Лайонса разработала инструменты для восстановления эфемерных ландшафтов затерянных миров с использованием химических маркеров, «запертых» в древних породах. Эти каменные архивы богаты прямыми и предполагаемыми следами древней жизни, известными как биомаркеры. Они используются NASA в поисках жизни на планетах нашей Солнечной системы и за её пределами.