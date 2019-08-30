Астробиолог NASA Тимоти Лайонс расскажет томичам об инопланетянах

4 сентября в ТГУ с открытой лекцией выступит заслуженный профессор биогеохимии, сотрудник Калифорнийского университета, возглавляющий команду «Альтернативные Земли» Института астробиологии NASA Тимоти Лайонс. Выступление зарубежного учёного будет посвящено исследованию глубокого прошлого Земли и тому, как полученные данные помогают поискам инопланетной жизни, сообщает пресс-служба ТГУ.
Группа Лайонса разработала инструменты для восстановления эфемерных ландшафтов затерянных миров с использованием химических маркеров, «запертых» в древних породах. Эти каменные архивы богаты прямыми и предполагаемыми следами древней жизни, известными как биомаркеры. Они используются NASA в поисках жизни на планетах нашей Солнечной системы и за её пределами.
Результатами своих исследований Тимоти Лайонс поделится во время лекции, которая состоится 4 сентября в конференц-зале главного корпуса ТГУ (ауд. 229).
Начало в 16.30.
Вход свободный.
Лекция будет на английском языке с параллельным переводом.
3 сентября Тимоти Лайонс примет участие в VII Международной конференции «Крупные изверженные провинции в истории Земли: мантийные плюмы, суперконтиненты, климатические изменения, металлогения, формирование нефти и газа, планеты земной группы». Конференция проходит в рамках реализации проекта ТГУ, поддержанного мегагрантом Правительства РФ.
Для справки: Тимоти Лайонс является одним из ведущих ученых мира, результаты исследований его научной группы регулярно появляются на страницах Nature, Scince и других высокорейтинговых журналов. Он имеет степень бакалавра из Колорадской горной школы, степень магистра Университета Аризоны, докторскую диссертацию по философии защитил в Йельском университете. Основные научные интересы исследователя связаны с астробиологией, геобиологией, историей Земли и поиском жизни за пределами нашей Солнечной системы.