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30 августа,
2019
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Астробиолог NASA Тимоти Лайонс расскажет томичам об инопланетянах

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

4 сентября в ТГУ с открытой лекцией выступит заслуженный профессор биогеохимии, сотрудник Калифорнийского университета, возглавляющий команду «Альтернативные Земли» Института астробиологии NASA Тимоти Лайонс. Выступление зарубежного учёного будет посвящено исследованию глубокого прошлого Земли и тому, как полученные данные помогают поискам инопланетной жизни, сообщает пресс-служба ТГУ.


Группа Лайонса разработала инструменты для восстановления эфемерных ландшафтов затерянных миров с использованием химических маркеров, «запертых» в древних породах. Эти каменные архивы богаты прямыми и предполагаемыми следами древней жизни, известными как биомаркеры. Они используются NASA в поисках жизни на планетах нашей Солнечной системы и за её пределами. 

Астробиолог NASA Тимоти Лайонс расскажет томичам об инопланетянах

Результатами своих исследований Тимоти Лайонс поделится во время лекции, которая состоится 4 сентября в конференц-зале главного корпуса ТГУ (ауд. 229).

Начало в 16.30.

Вход свободный.

Лекция будет на английском языке с параллельным переводом.  


3 сентября Тимоти Лайонс примет участие в VII Международной конференции «Крупные изверженные провинции в истории Земли: мантийные плюмы, суперконтиненты, климатические изменения, металлогения, формирование нефти и газа, планеты земной группы». Конференция проходит в рамках реализации проекта ТГУ, поддержанного мегагрантом Правительства РФ.


Для справки: Тимоти Лайонс является одним из ведущих ученых мира, результаты исследований его научной группы регулярно появляются на страницах Nature, Scince и других высокорейтинговых журналов. Он имеет степень бакалавра из Колорадской горной школы, степень магистра Университета Аризоны, докторскую диссертацию по философии защитил в Йельском университете. Основные научные интересы исследователя связаны с астробиологией, геобиологией, историей Земли и поиском жизни за пределами нашей Солнечной системы.

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